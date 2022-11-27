https://ria.ru/20221127/valyuta-1834513587.html

Экономист посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря

Экономист посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря - РИА Новости, 27.11.2022

Экономист посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря

Россиянам, которые планируют съездить за рубеж в новогодние праздники, стоит купить валюту до 5 декабря, посоветовал в интервью радио Sputnik кандидат... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T02:20

2022-11-27T02:20

2022-11-27T02:21

экономика

россия

владимир григорьев

евросоюз

цены на нефть

туризм

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россиянам, которые планируют съездить за рубеж в новогодние праздники, стоит купить валюту до 5 декабря, посоветовал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев.Предполагается, что с 5 декабря вступит в силу новое ограничение в отношении российской нефтяной отрасли, введенное Евросоюзом. Речь идет о потолке цен на нефть из России. Эта мера затрагивает важную для экономики страны сферу и может отразиться на курсе рубля, считает Григорьев.Российским туристам, намеренным совершить путешествие в новогодние праздники, имеет смысл запастись иностранной валютой заранее, чтобы "не прогадать" и приобрести ее по наиболее выгодному курсу, полагает экономист."Если наш турист купит валюту до вступления в силу этих санкций, то он точно не прогадает, поскольку гипотетическая возможность ослабления рубля есть", — сказал Григорьев.Однако серьезных изменений на валютном рынке опасаться не следует, уверен он.Рубль занимает достаточно прочные позиции благодаря положительному сальдо торгового баланса России, добавил он."У нас отношение рубля к доллару или евро определяется торговым балансом, то есть соотношением между объемом экспорта и объемом импорта. Если учесть, что импорт сильно упал и часть импортных товаров приобретается не за доллары или евро, а за другие валюты, то можно сказать, что каких-то серьезных изменений курса быть не должно", — пояснил Григорьев.По словам экономиста, вкладывать средства в валюту нужно с осторожностью, учитывая различные ограничения, которые вводят как страны Запада, так и Россия.

https://ria.ru/20221126/krizis-1834387355.html

https://ria.ru/20221125/dollar-1834097755.html

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экономика, россия, владимир григорьев, евросоюз, цены на нефть