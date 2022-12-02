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Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд
Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд - РИА Новости, 02.12.2022
Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд
Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в два города Узбекистана с середины декабря, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:52
2022-12-02T16:52
2022-12-02T16:52
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санкт-петербург
самарканд
аэрофлот
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airbus a319
авиарейсы
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в два города Узбекистана с середины декабря, говорится в релизе перевозчика.Полеты в Самарканд будут выполняться с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.Перевозки в Ташкент стартуют 17 декабря на лайнерах Boeing 737-800 по понедельникам, четвергам и субботам.Продажи билетов уже открыты. Добраться до Самарканда можно за 20 423 рублей с человека в одну сторону, а до столицы республики — за 22 643.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд
"Аэрофлот" в декабре начнет летать из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд