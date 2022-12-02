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Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд - РИА Новости, 02.12.2022
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Туризм
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Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд
Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд - РИА Новости, 02.12.2022
Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд
Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в два города Узбекистана с середины декабря, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:52
2022-12-02T16:52
туризм
ташкент
санкт-петербург
самарканд
аэрофлот
boeing 737-800
airbus a319
авиарейсы
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в два города Узбекистана с середины декабря, говорится в релизе перевозчика.Полеты в Самарканд будут выполняться с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.Перевозки в Ташкент стартуют 17 декабря на лайнерах Boeing 737-800 по понедельникам, четвергам и субботам.Продажи билетов уже открыты. Добраться до Самарканда можно за 20 423 рублей с человека в одну сторону, а до столицы республики — за 22 643.
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ташкент, санкт-петербург, самарканд, аэрофлот, boeing 737-800, airbus a319, авиарейсы, новости - туризм, туризм, узбекистан
Туризм, Ташкент, Санкт-Петербург, Самарканд, Аэрофлот, Boeing 737-800, Airbus A319, авиарейсы, Новости - Туризм, Туризм, Узбекистан
16:52 02.12.2022
 
Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд

"Аэрофлот" в декабре начнет летать из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в два города Узбекистана с середины декабря, говорится в релизе перевозчика.
Полеты в Самарканд будут выполняться с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.
Перевозки в Ташкент стартуют 17 декабря на лайнерах Boeing 737-800 по понедельникам, четвергам и субботам.
Продажи билетов уже открыты. Добраться до Самарканда можно за 20 423 рублей с человека в одну сторону, а до столицы республики — за 22 643.
Пляж Lagoon Cove Longtail в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 15:26Туризм
Отправиться в Таиланд на прямых рейсах смогут жители 15 регионов России
 
ТуризмТашкентСанкт-ПетербургСамаркандАэрофлотBoeing 737-800Airbus A319авиарейсыНовости - ТуризмТуризмУзбекистан
 
 
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