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Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд

Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд - РИА Новости, 02.12.2022

Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в Ташкент и Самарканд

Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в два города Узбекистана с середины декабря, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:52

2022-12-02T16:52

2022-12-02T16:52

туризм

ташкент

санкт-петербург

самарканд

аэрофлот

boeing 737-800

airbus a319

авиарейсы

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в два города Узбекистана с середины декабря, говорится в релизе перевозчика.Полеты в Самарканд будут выполняться с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.Перевозки в Ташкент стартуют 17 декабря на лайнерах Boeing 737-800 по понедельникам, четвергам и субботам.Продажи билетов уже открыты. Добраться до Самарканда можно за 20 423 рублей с человека в одну сторону, а до столицы республики — за 22 643.

https://ria.ru/20221202/tailand-1835825238.html

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санкт-петербург

самарканд

узбекистан

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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