Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221128/stambul-1834782379.html
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул - РИА Новости, 28.11.2022
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул в октябре, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:20
2022-11-28T16:20
туризм
новости - туризм
стамбул
россия
туризм
туристы
турция
турпоток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924989_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_1ca9340c017681270f7eee10bacf5547.jpg
АНКАРА, 28 ноя — РИА Новости. Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул в октябре, передает агентство Anadolu.По данным регионального Управления культуры и туризма, за второй месяц осени город принял 1 584 692 иностранных туриста, что на 37 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Воздушным путем прибыли 1 238 452 человека, морским — 46 240.Больше всего отдыхающих — из России (185 339). Далее следуют Германия, Иран, США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Италия, Израиль и Ирак."Доля россиян в суммарном турпотоке в Стамбул составляет 11,7 процента", — отмечает издание.Уточняется, что общее число иностранцев, посетивших турецкий мегаполис за 10 месяцев текущего года, составило 13 372 526 человек.
https://ria.ru/20221122/reysy-1833383328.html
стамбул
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924989_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0f407ca066eb1173c1c07efd04bd55a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, стамбул, россия, туризм, туристы, турция, турпоток
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Россия, Туризм, туристы, Турция, турпоток
16:20 28.11.2022
 
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул

СМИ: в октябре в Стамбуле побывали больше 185 тысяч россиян

© Pixabay / Pixabay / POLAT DÖVERГранд-базар в Стамбуле
Гранд-базар в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Pixabay / Pixabay / POLAT DÖVER
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 ноя — РИА Новости. Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул в октябре, передает агентство Anadolu.
По данным регионального Управления культуры и туризма, за второй месяц осени город принял 1 584 692 иностранных туриста, что на 37 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Воздушным путем прибыли 1 238 452 человека, морским — 46 240.
Больше всего отдыхающих — из России (185 339). Далее следуют Германия, Иран, США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Италия, Израиль и Ирак.
"Доля россиян в суммарном турпотоке в Стамбул составляет 11,7 процента", — отмечает издание.
Уточняется, что общее число иностранцев, посетивших турецкий мегаполис за 10 месяцев текущего года, составило 13 372 526 человек.
Самолет авиакомпании Аэрофлот
22 ноября, 15:17Туризм
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью
 
ТуризмНовости - ТуризмСтамбулРоссияТуризмтуристыТурциятурпоток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала