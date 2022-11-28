https://ria.ru/20221128/stambul-1834782379.html
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул - РИА Новости, 28.11.2022
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул в октябре, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:20
2022-11-28T16:20
2022-11-28T16:20
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АНКАРА, 28 ноя — РИА Новости. Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул в октябре, передает агентство Anadolu.По данным регионального Управления культуры и туризма, за второй месяц осени город принял 1 584 692 иностранных туриста, что на 37 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Воздушным путем прибыли 1 238 452 человека, морским — 46 240.Больше всего отдыхающих — из России (185 339). Далее следуют Германия, Иран, США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Италия, Израиль и Ирак."Доля россиян в суммарном турпотоке в Стамбул составляет 11,7 процента", — отмечает издание.Уточняется, что общее число иностранцев, посетивших турецкий мегаполис за 10 месяцев текущего года, составило 13 372 526 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, стамбул, россия, туризм, туристы, турция, турпоток
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Россия, Туризм, туристы, Турция, турпоток
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул
СМИ: в октябре в Стамбуле побывали больше 185 тысяч россиян