https://ria.ru/20221129/aviareysy-1834947665.html

Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок

Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок - РИА Новости, 29.11.2022

Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок

Двое врачей из приморской краевой клинической больницы №2 во Владивостоке на рейсе самолета из Новосибирска оказали помощь двум пассажиркам, у одной из которых... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:59

2022-11-29T10:59

2022-11-29T10:59

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Двое врачей из приморской краевой клинической больницы №2 во Владивостоке на рейсе самолета из Новосибирска оказали помощь двум пассажиркам, у одной из которых была передозировка лекарством, сообщает региональный Минздрав.Отмечается, что врач-гематолог Виталий Дубов и его отец, заведующий гематологическим отделением Сергей Дубов, летели из Новосибирска во Владивосток с медицинской конференции. На середине пути состояние одной из пассажирок резко ухудшилось, причиной стала передозировка нитроглицерина, отмечают в министерстве."Состояние было достаточно драматичное: сильные судороги, критическое падение давления. Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте", – приводятся слова Виталия Дубова.Врачи помогли женщине, и она пришла в себя, ее состояние стабилизировалось. Буквально спустя 10 минут плохо стало еще одной пассажирке, она потеряла сознание. Врачи привели женщину в чувство, ее состояние оказалось не столь критичным.Отмечается, что самолету не пришлось экстренно садиться, борт приземлился во Владивостоке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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