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Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
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Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок
Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок - РИА Новости, 29.11.2022
Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок
Двое врачей из приморской краевой клинической больницы №2 во Владивостоке на рейсе самолета из Новосибирска оказали помощь двум пассажиркам, у одной из которых... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:59
2022-11-29T10:59
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врачи
пассажиры
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Двое врачей из приморской краевой клинической больницы №2 во Владивостоке на рейсе самолета из Новосибирска оказали помощь двум пассажиркам, у одной из которых была передозировка лекарством, сообщает региональный Минздрав.Отмечается, что врач-гематолог Виталий Дубов и его отец, заведующий гематологическим отделением Сергей Дубов, летели из Новосибирска во Владивосток с медицинской конференции. На середине пути состояние одной из пассажирок резко ухудшилось, причиной стала передозировка нитроглицерина, отмечают в министерстве."Состояние было достаточно драматичное: сильные судороги, критическое падение давления. Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте", – приводятся слова Виталия Дубова.Врачи помогли женщине, и она пришла в себя, ее состояние стабилизировалось. Буквально спустя 10 минут плохо стало еще одной пассажирке, она потеряла сознание. Врачи привели женщину в чувство, ее состояние оказалось не столь критичным.Отмечается, что самолету не пришлось экстренно садиться, борт приземлился во Владивостоке.
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туризм, новости - туризм, туристы, новосибирск, владивосток, врачи, пассажиры, авиарейсы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Новосибирск, Владивосток, врачи, пассажиры, авиарейсы
10:59 29.11.2022
 
Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок

Гематологи на рейсе из Новосибирска спасли пассажирку с передозировкой лекарством

© РИА Новости / Елена ГлушаковаМеждународный пассажирский терминал аэропорта во Владивостоке
Международный пассажирский терминал аэропорта во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Елена Глушакова
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Двое врачей из приморской краевой клинической больницы №2 во Владивостоке на рейсе самолета из Новосибирска оказали помощь двум пассажиркам, у одной из которых была передозировка лекарством, сообщает региональный Минздрав.
Отмечается, что врач-гематолог Виталий Дубов и его отец, заведующий гематологическим отделением Сергей Дубов, летели из Новосибирска во Владивосток с медицинской конференции. На середине пути состояние одной из пассажирок резко ухудшилось, причиной стала передозировка нитроглицерина, отмечают в министерстве.
"Состояние было достаточно драматичное: сильные судороги, критическое падение давления. Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте", – приводятся слова Виталия Дубова.
Врачи помогли женщине, и она пришла в себя, ее состояние стабилизировалось. Буквально спустя 10 минут плохо стало еще одной пассажирке, она потеряла сознание. Врачи привели женщину в чувство, ее состояние оказалось не столь критичным.
Отмечается, что самолету не пришлось экстренно садиться, борт приземлился во Владивостоке.
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