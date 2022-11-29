https://ria.ru/20221129/aviareysy-1834947665.html
Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок
Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок - РИА Новости, 29.11.2022
Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок
Двое врачей из приморской краевой клинической больницы №2 во Владивостоке на рейсе самолета из Новосибирска оказали помощь двум пассажиркам, у одной из которых... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:59
2022-11-29T10:59
2022-11-29T10:59
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
новосибирск
владивосток
врачи
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69062/11/690621162_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_721ee0c5e7e39397e507ee189f2d9f89.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Двое врачей из приморской краевой клинической больницы №2 во Владивостоке на рейсе самолета из Новосибирска оказали помощь двум пассажиркам, у одной из которых была передозировка лекарством, сообщает региональный Минздрав.Отмечается, что врач-гематолог Виталий Дубов и его отец, заведующий гематологическим отделением Сергей Дубов, летели из Новосибирска во Владивосток с медицинской конференции. На середине пути состояние одной из пассажирок резко ухудшилось, причиной стала передозировка нитроглицерина, отмечают в министерстве."Состояние было достаточно драматичное: сильные судороги, критическое падение давления. Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте", – приводятся слова Виталия Дубова.Врачи помогли женщине, и она пришла в себя, ее состояние стабилизировалось. Буквально спустя 10 минут плохо стало еще одной пассажирке, она потеряла сознание. Врачи привели женщину в чувство, ее состояние оказалось не столь критичным.Отмечается, что самолету не пришлось экстренно садиться, борт приземлился во Владивостоке.
https://ria.ru/20221118/samolet-1832541472.html
новосибирск
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69062/11/690621162_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a541f4407922a3a12d18ea60aee420e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, новосибирск, владивосток, врачи, пассажиры, авиарейсы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Новосибирск, Владивосток, врачи, пассажиры, авиарейсы
Два врача на рейсе из Новосибирска спасли двух пассажирок
Гематологи на рейсе из Новосибирска спасли пассажирку с передозировкой лекарством
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости.
Двое врачей из приморской краевой клинической больницы №2 во Владивостоке на рейсе самолета из Новосибирска оказали помощь двум пассажиркам, у одной из которых была передозировка лекарством, сообщает
региональный Минздрав.
Отмечается, что врач-гематолог Виталий Дубов и его отец, заведующий гематологическим отделением Сергей Дубов, летели из Новосибирска во Владивосток с медицинской конференции. На середине пути состояние одной из пассажирок резко ухудшилось, причиной стала передозировка нитроглицерина, отмечают в министерстве.
"Состояние было достаточно драматичное: сильные судороги, критическое падение давления. Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте", – приводятся слова Виталия Дубова.
Врачи помогли женщине, и она пришла в себя, ее состояние стабилизировалось. Буквально спустя 10 минут плохо стало еще одной пассажирке, она потеряла сознание. Врачи привели женщину в чувство, ее состояние оказалось не столь критичным.
Отмечается, что самолету не пришлось экстренно садиться, борт приземлился во Владивостоке.