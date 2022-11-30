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В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство

В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство - РИА Новости, 30.11.2022

В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство

Чудеса и волшебство происходят вокруг поезда Деда Мороза, с его командой и в городах, куда приезжает состав, рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:10

2022-11-30T14:10

2022-11-30T14:10

туризм

туризм

дед мороз

дмитрий пегов

великий устюг

вологодская область

ржд

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Чудеса и волшебство происходят вокруг поезда Деда Мороза, с его командой и в городах, куда приезжает состав, рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов."Некоторые моменты, которые в этом поезде происходят, они такие необычные, волшебные. Вся команда поезда верит в волшебство. Вы видите, поезд завтра будет здесь, сегодня пошел снег, - рассказал Пегов. - Тоже самое было в прошлом году в Гудермесе. Там снега не было никогда, поезд приходит и начинается снег. Очень много случается чудес именно вокруг поезда, вокруг команды поезда Деда Мороза. Конечно, он такой очень душевный и стоит сходить посмотреть".Пассажиры поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. В каждом городе, где состав сделает остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием Деда Мороза, артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Работают сувенирная лавка и кафе.Поезд Деда Мороза - это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники отправляются в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами. Первый раз поезд отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев популярность проекта у детей и взрослых, с 2022 года сделали его ежегодным.В этом году Дед Мороз вновь отправился в железнодорожное путешествие 22 октября, чтобы проехать через всю страну от Великого Устюга до Владивостока и обратно, посетив более cта больших и малых городов и поселков.

https://ria.ru/20221111/poezda-1830443204.html

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Лана Баева

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