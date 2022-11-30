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В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство
В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство - РИА Новости, 30.11.2022
В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство
Чудеса и волшебство происходят вокруг поезда Деда Мороза, с его командой и в городах, куда приезжает состав, рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:10
2022-11-30T14:10
2022-11-30T14:10
туризм
туризм
дед мороз
дмитрий пегов
великий устюг
вологодская область
ржд
новый год
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Чудеса и волшебство происходят вокруг поезда Деда Мороза, с его командой и в городах, куда приезжает состав, рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов."Некоторые моменты, которые в этом поезде происходят, они такие необычные, волшебные. Вся команда поезда верит в волшебство. Вы видите, поезд завтра будет здесь, сегодня пошел снег, - рассказал Пегов. - Тоже самое было в прошлом году в Гудермесе. Там снега не было никогда, поезд приходит и начинается снег. Очень много случается чудес именно вокруг поезда, вокруг команды поезда Деда Мороза. Конечно, он такой очень душевный и стоит сходить посмотреть".Пассажиры поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. В каждом городе, где состав сделает остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием Деда Мороза, артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Работают сувенирная лавка и кафе.Поезд Деда Мороза - это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники отправляются в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами. Первый раз поезд отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев популярность проекта у детей и взрослых, с 2022 года сделали его ежегодным.В этом году Дед Мороз вновь отправился в железнодорожное путешествие 22 октября, чтобы проехать через всю страну от Великого Устюга до Владивостока и обратно, посетив более cта больших и малых городов и поселков.
https://ria.ru/20221111/poezda-1830443204.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, дед мороз, дмитрий пегов, великий устюг, вологодская область, ржд, новый год, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Дед Мороз, Дмитрий Пегов, Великий Устюг, Вологодская область, РЖД, Новый год, Новости - Туризм, туристы
В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство
Замглавы РЖД рассказал о чудесах, которые происходят с поездом Деда Мороза
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Чудеса и волшебство происходят вокруг поезда Деда Мороза, с его командой и в городах, куда приезжает состав, рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.
"Некоторые моменты, которые в этом поезде происходят, они такие необычные, волшебные. Вся команда поезда верит в волшебство. Вы видите, поезд завтра будет здесь, сегодня пошел снег, - рассказал Пегов. - Тоже самое было в прошлом году в Гудермесе. Там снега не было никогда, поезд приходит и начинается снег. Очень много случается чудес именно вокруг поезда, вокруг команды поезда Деда Мороза. Конечно, он такой очень душевный и стоит сходить посмотреть".
Пассажиры поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. В каждом городе, где состав сделает остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием Деда Мороза, артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Работают сувенирная лавка и кафе.
Поезд Деда Мороза - это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники отправляются в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами. Первый раз поезд отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев популярность проекта у детей и взрослых, с 2022 года сделали его ежегодным.
В этом году Дед Мороз вновь отправился в железнодорожное путешествие 22 октября, чтобы проехать через всю страну от Великого Устюга до Владивостока и обратно, посетив более cта больших и малых городов и поселков.