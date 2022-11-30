Рейтинг@Mail.ru
В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221130/rzhd-1835199938.html
В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство
В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство - РИА Новости, 30.11.2022
В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство
Чудеса и волшебство происходят вокруг поезда Деда Мороза, с его командой и в городах, куда приезжает состав, рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:10
2022-11-30T14:10
туризм
туризм
дед мороз
дмитрий пегов
великий устюг
вологодская область
ржд
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822172034_0:89:1708:1050_1920x0_80_0_0_d157d9f4f3b54f0624a8b356bcb2c1c5.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Чудеса и волшебство происходят вокруг поезда Деда Мороза, с его командой и в городах, куда приезжает состав, рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов."Некоторые моменты, которые в этом поезде происходят, они такие необычные, волшебные. Вся команда поезда верит в волшебство. Вы видите, поезд завтра будет здесь, сегодня пошел снег, - рассказал Пегов. - Тоже самое было в прошлом году в Гудермесе. Там снега не было никогда, поезд приходит и начинается снег. Очень много случается чудес именно вокруг поезда, вокруг команды поезда Деда Мороза. Конечно, он такой очень душевный и стоит сходить посмотреть".Пассажиры поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. В каждом городе, где состав сделает остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием Деда Мороза, артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Работают сувенирная лавка и кафе.Поезд Деда Мороза - это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники отправляются в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами. Первый раз поезд отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев популярность проекта у детей и взрослых, с 2022 года сделали его ежегодным.В этом году Дед Мороз вновь отправился в железнодорожное путешествие 22 октября, чтобы проехать через всю страну от Великого Устюга до Владивостока и обратно, посетив более cта больших и малых городов и поселков.
https://ria.ru/20221111/poezda-1830443204.html
великий устюг
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822172034_95:0:1614:1139_1920x0_80_0_0_e6fed639e9abe979e5dbdfaaa12a66a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, дед мороз, дмитрий пегов, великий устюг, вологодская область, ржд, новый год, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Дед Мороз, Дмитрий Пегов, Великий Устюг, Вологодская область, РЖД, Новый год, Новости - Туризм, туристы
14:10 30.11.2022
 
В РЖД заметили, что с поездом Деда Мороза происходят чудеса и волшебство

Замглавы РЖД рассказал о чудесах, которые происходят с поездом Деда Мороза

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиРЖД представили "Поезд Деда Мороза", который отправится в рейс по 100 городам России
РЖД представили Поезд Деда Мороза, который отправится в рейс по 100 городам России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Чудеса и волшебство происходят вокруг поезда Деда Мороза, с его командой и в городах, куда приезжает состав, рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.
"Некоторые моменты, которые в этом поезде происходят, они такие необычные, волшебные. Вся команда поезда верит в волшебство. Вы видите, поезд завтра будет здесь, сегодня пошел снег, - рассказал Пегов. - Тоже самое было в прошлом году в Гудермесе. Там снега не было никогда, поезд приходит и начинается снег. Очень много случается чудес именно вокруг поезда, вокруг команды поезда Деда Мороза. Конечно, он такой очень душевный и стоит сходить посмотреть".
Пассажиры поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. В каждом городе, где состав сделает остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием Деда Мороза, артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Работают сувенирная лавка и кафе.
Поезд Деда Мороза - это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники отправляются в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами. Первый раз поезд отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев популярность проекта у детей и взрослых, с 2022 года сделали его ежегодным.
В этом году Дед Мороз вновь отправился в железнодорожное путешествие 22 октября, чтобы проехать через всю страну от Великого Устюга до Владивостока и обратно, посетив более cта больших и малых городов и поселков.
Встреча поезда - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 08:00Туризм
В Новый год — на поезде: самые интересные железнодорожные круизы
 
ТуризмТуризмДед МорозДмитрий ПеговВеликий УстюгВологодская областьРЖДНовый годНовости - Туризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала