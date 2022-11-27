https://ria.ru/20221127/vrach-1834615124.html

Врач избил соседа по салону самолета Москва — Петербург

Врач избил соседа по салону самолета Москва — Петербург - РИА Новости, 27.11.2022

Врач избил соседа по салону самолета Москва — Петербург

Районный суд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Анвара Ниязова, избившего соседа по салону во время рейса Москва —Петербург, сообщила объединенная... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T19:26

2022-11-27T19:26

2022-11-27T22:33

происшествия

москва

санкт-петербург

россия

аэрофлот

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Районный суд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Анвара Ниязова, избившего соседа по салону во время рейса Москва —Петербург, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Инцидент произошел 24 ноября в самолете компании "Аэрофлот". Два пассажира, летевшие экономклассом, "мешали друг другу сидеть и толкались локтями", после чего началась потасовка."Ниязов… в ходе возникшего словесного конфликта с пассажиром… сидящим в соседнем кресле, нанес (ему. — Прим. ред.) не менее пять ударов по голове, лицу и руке, сломав палец, причинив здоровью потерпевшего вред средней тяжести", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что подозреваемый работает врачом УЗИ. По его словам, он принес пострадавшему извинения.При этом, согласно аргументам дознавателей, Ниязов планирует покинуть территорию России и улететь в Турцию. Он имеет двойное гражданство и "прочные социальные связи" в Туркменистане. Подозреваемый также обладает навыками рукопашного боя, а с учетом возраста пострадавшего его действия, по оценке дознания, "отличаются дерзостью"."Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анвара Ниязова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 112 УК РФ… Срок меры — 24 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.По данным некоторых СМИ, пострадавшей стороной в этом конфликте мог оказаться петербургский бизнесмен Илья Трабер, который в 90-е годы был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтяной терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20221028/bomba-1827668093.html

https://ria.ru/20221119/samolet-1832772437.html

https://ria.ru/20221122/deboshir-1833251153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, санкт-петербург, россия, аэрофлот