https://ria.ru/20221119/daydzhest-1832558653.html

Самое важное в туризме за неделю: взрыв в Стамбуле, визовые метания Италии

Самое важное в туризме за неделю: взрыв в Стамбуле, визовые метания Италии - РИА Новости, 19.11.2022

Самое важное в туризме за неделю: взрыв в Стамбуле, визовые метания Италии

Неделя началась не очень хорошо: на главной пешеходной улице в центре Стамбула прогремел взрыв, были и погибшие, и пострадавшие. Затем Италия заявила, что... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T07:01

2022-11-19T07:01

2022-11-19T07:01

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Неделя началась не очень хорошо: на главной пешеходной улице в центре Стамбула прогремел взрыв, были и погибшие, и пострадавшие. Затем Италия заявила, что перестанет принимать паспорта без биометрии, но в итоге передумала. К среде-четвергу обстановка нормализовалась. Появились новости о запуске новых рейсов за рубеж, открытии метро у аэропорта Внуково и появлении системы бронирования отелей. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.На главной туристической улице Стамбула Истикляль в воскресенье днем прогремел взрыв. Погибли шестеро, пострадали более 80, в том числе три россиянки. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали 50 человек, которые могут иметь отношение к теракту. Но на этом "черная полоса" у города не закончилась. В среду еще один взрыв произошел в районе Фатих, а в четверг автобус врезался в стену в центре. По словам туроператоров, россияне при этом не отказываются от уже купленных путевок в Стамбул и продолжают бронировать новые.Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов при восхождении на Ключевский вулкан на Камчатке. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Посольство ОАЭ в России опровергло информацию о том, что российским туристам при поездке в страну необходимо наличие обратного билета. Пояснение появилось в связи с рассылкой Air Arabia. Там указывалось, что с 7 ноября прибывающих иностранцев могут не пустить в Эмираты без билета на обратный рейс.Визовый центр Италии сначала заявил, что с 15 ноября не принимает российские паспорта без биометрических данных. Но вскоре сообщил, что дата переносится, и подать "пятилетние" документы можно до 14 декабря включительно. А теперь вообще решили оставить все по-прежнему. В России появился новый сервис бронирования отелей. Его запустила "МТС Travel". На платформе уже представлено около 14 тысяч гостиниц по всей стране. В ближайшем будущем планируется добавить к функционалу сервис по покупке билетов и заказу экскурсий, а также объекты размещения в СНГ, Египте и ОАЭ.Станция метро "Внуково" откроется для пассажиров уже в 2023 году, а это значит, что добираться до одноименного аэропорта станет проще и быстрее.Госдума в первом чтении продлила эксперимент по взиманию курортного сбора до 1 января 2028 года. Он продолжится в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях.Российские туристы смогут расплачиваться на Шри-Ланке картами. Благодаря сотрудничеству банков двух стран эта услуга будет доступна уже с 21 ноября. Правда, придется собрать множество бумаг. С 18 ноября Air Arabia начала летать из Москвы в Абу-Даби. Расширяет полетную программу и "Аэрофлот". Уже в конце месяца авиакомпания запустит прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга, Владивостока, Красноярска и Новосибирска в города Индии, Турции и Таиланда.В российских аэропортах на этой неделе было сразу несколько задержаний. В Пулково поймали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке, в Кольцово — пассажирку с целой партией контрафактной люксовой одежды, а в Шереметьево — женщину, которая пыталась ввезти из Турции 10 бутылок шампанского общей стоимостью более полумиллиона рублей.Произошло и несколько конфликтов в заведениях общепита. В воронежском кафе посетители подрались с охранниками из-за сорванного немецкого флага, а в Сочи словесная перепалка обернулась стрельбой. Мужчина выстрелил в оппонента из травматического пистолета, пострадавший получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

https://ria.ru/20221118/otpusk-1832365092.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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