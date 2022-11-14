https://ria.ru/20221114/ekaterinburg-1831365798.html
В Екатеринбурге задержали авиапассажирку с партией подделок люксовой одежды
В Екатеринбурге задержали авиапассажирку с партией подделок люксовой одежды - РИА Новости, 14.11.2022
В Екатеринбурге задержали авиапассажирку с партией подделок люксовой одежды
В аэропорту Екатеринбурга задержали предпринимательницу, перевозившую в багаже 123 килограмма контрафактной одежды, сообщили в пресс-службе уральского... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:21
2022-11-14T15:21
2022-11-14T15:21
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В аэропорту Екатеринбурга задержали предпринимательницу, перевозившую в багаже 123 килограмма контрафактной одежды, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления."Пассажирка пыталась провезти через границу незадекларированные "люксовые" вещи для продажи общей стоимостью почти на три миллиона рублей", — рассказали в ведомстве.По данным пресс-службы, женщина прилетела в аэропорт Кольцово из Стамбула, после чего проследовала в "зеленый" коридор, заявив, что у нее отсутствует товар, подлежащий обязательному письменному декларированию. При досмотре в шести чемоданах багажа инспекторы нашли около 300 костюмов, футболок и брюк с ярлыками."Пассажирка привезла 123 килограмма одежды известных брендов — Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, Dior, Givenchy, Burberry, Gucci, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW. Товар изъят и ждет решения суда. Коммерсанту грозит не только конфискация товара, но и штраф в крупном размере", — отметили в управлении.Возбуждено дело об административном правонарушении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, стамбул, аэропорт, новости - туризм, туризм, кольцово (аэропорт), таможня
Туризм, Екатеринбург, Стамбул, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм, Кольцово (аэропорт), таможня
В Екатеринбурге задержали авиапассажирку с партией подделок люксовой одежды
В аэропорту Екатеринбурга задержали женщину с подделками люкса на три миллиона рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В аэропорту Екатеринбурга задержали предпринимательницу, перевозившую в багаже 123 килограмма контрафактной одежды, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.
"Пассажирка пыталась провезти через границу незадекларированные "люксовые" вещи для продажи общей стоимостью почти на три миллиона рублей", — рассказали в ведомстве.
По данным пресс-службы, женщина прилетела в аэропорт Кольцово из Стамбула, после чего проследовала в "зеленый" коридор, заявив, что у нее отсутствует товар, подлежащий обязательному письменному декларированию. При досмотре в шести чемоданах багажа инспекторы нашли около 300 костюмов, футболок и брюк с ярлыками.
"Пассажирка привезла 123 килограмма одежды известных брендов — Louis Vuitton
, Karl Lagerfeld, Dior, Givenchy, Burberry, Gucci
, Balenciaga
, Lacoste, Ferrari и BMW
. Товар изъят и ждет решения суда. Коммерсанту грозит не только конфискация товара, но и штраф в крупном размере", — отметили в управлении.
Возбуждено дело об административном правонарушении.