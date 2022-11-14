https://ria.ru/20221114/ekaterinburg-1831365798.html

В Екатеринбурге задержали авиапассажирку с партией подделок люксовой одежды

В Екатеринбурге задержали авиапассажирку с партией подделок люксовой одежды - РИА Новости, 14.11.2022

В Екатеринбурге задержали авиапассажирку с партией подделок люксовой одежды

В аэропорту Екатеринбурга задержали предпринимательницу, перевозившую в багаже 123 килограмма контрафактной одежды, сообщили в пресс-службе уральского... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:21

2022-11-14T15:21

2022-11-14T15:21

туризм

екатеринбург

стамбул

аэропорт

новости - туризм

туризм

кольцово (аэропорт)

таможня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111579/44/1115794410_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_b0dd25a475c949f2e4436839735a7b6a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В аэропорту Екатеринбурга задержали предпринимательницу, перевозившую в багаже 123 килограмма контрафактной одежды, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления."Пассажирка пыталась провезти через границу незадекларированные "люксовые" вещи для продажи общей стоимостью почти на три миллиона рублей", — рассказали в ведомстве.По данным пресс-службы, женщина прилетела в аэропорт Кольцово из Стамбула, после чего проследовала в "зеленый" коридор, заявив, что у нее отсутствует товар, подлежащий обязательному письменному декларированию. При досмотре в шести чемоданах багажа инспекторы нашли около 300 костюмов, футболок и брюк с ярлыками."Пассажирка привезла 123 килограмма одежды известных брендов — Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, Dior, Givenchy, Burberry, Gucci, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW. Товар изъят и ждет решения суда. Коммерсанту грозит не только конфискация товара, но и штраф в крупном размере", — отметили в управлении.Возбуждено дело об административном правонарушении.

https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830487479.html

екатеринбург

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

екатеринбург, стамбул, аэропорт, новости - туризм, туризм, кольцово (аэропорт), таможня