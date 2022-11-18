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В Шереметьево задержали россиянку с элитным шампанским на 500 тысяч рублей - РИА Новости, 18.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221118/shampanskoe-1832496967.html
В Шереметьево задержали россиянку с элитным шампанским на 500 тысяч рублей
В Шереметьево задержали россиянку с элитным шампанским на 500 тысяч рублей - РИА Новости, 18.11.2022
В Шереметьево задержали россиянку с элитным шампанским на 500 тысяч рублей
Таможенники в аэропорту "Шереметьево" задержали россиянку, которая пыталась ввезти из Турции 10 бутылок шампанского общей стоимостью более полумиллиона рублей,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:53
2022-11-18T15:54
россия
турция
шереметьево (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" задержали россиянку, которая пыталась ввезти из Турции 10 бутылок шампанского общей стоимостью более полумиллиона рублей, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы РФ."Россиянку остановили на "зеленом" коридоре аэропорта "Шереметьево". Она пыталась контрабандой провезти в багаже 10 бутылок шампанского Louis Roederer Champagne Cristal. Их стоимость превысила 520 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В ФТС уточнили, что по закону в Россию разрешено ввозить не более 5 литров алкоголя.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20221115/shampanskoe-1831653125.html
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россия, турция, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии), новости - туризм
Россия, Турция, Шереметьево (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Туризм, Новости - Туризм
14:53 18.11.2022 (обновлено: 15:54 18.11.2022)
 
В Шереметьево задержали россиянку с элитным шампанским на 500 тысяч рублей

В Шереметьево задержали россиянку с десятью бутылками шампанского на 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шампанское . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" задержали россиянку, которая пыталась ввезти из Турции 10 бутылок шампанского общей стоимостью более полумиллиона рублей, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы РФ.
"Россиянку остановили на "зеленом" коридоре аэропорта "Шереметьево". Она пыталась контрабандой провезти в багаже 10 бутылок шампанского Louis Roederer Champagne Cristal. Их стоимость превысила 520 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ФТС уточнили, что по закону в Россию разрешено ввозить не более 5 литров алкоголя.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Продукция французской компании-производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy на полке в одном из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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ТуризмРоссияТурцияШереметьево (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Новости - Туризм
 
 
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