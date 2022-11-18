https://ria.ru/20221118/shampanskoe-1832496967.html

В Шереметьево задержали россиянку с элитным шампанским на 500 тысяч рублей

В Шереметьево задержали россиянку с элитным шампанским на 500 тысяч рублей - РИА Новости, 18.11.2022

В Шереметьево задержали россиянку с элитным шампанским на 500 тысяч рублей

Таможенники в аэропорту "Шереметьево" задержали россиянку, которая пыталась ввезти из Турции 10 бутылок шампанского общей стоимостью более полумиллиона рублей,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:53

2022-11-18T14:53

2022-11-18T15:54

россия

турция

шереметьево (аэропорт)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" задержали россиянку, которая пыталась ввезти из Турции 10 бутылок шампанского общей стоимостью более полумиллиона рублей, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы РФ."Россиянку остановили на "зеленом" коридоре аэропорта "Шереметьево". Она пыталась контрабандой провезти в багаже 10 бутылок шампанского Louis Roederer Champagne Cristal. Их стоимость превысила 520 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В ФТС уточнили, что по закону в Россию разрешено ввозить не более 5 литров алкоголя.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20221115/shampanskoe-1831653125.html

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россия, турция, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии), новости - туризм