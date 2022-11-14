https://ria.ru/20221114/oae-1831401417.html
В ОАЭ перестали пускать туристов без обратных авиабилетов
В ОАЭ перестали пускать туристов без обратных авиабилетов - РИА Новости, 14.11.2022
В ОАЭ перестали пускать туристов без обратных авиабилетов
ОАЭ ужесточили правила въезда в страну: путешественников теперь пускают только при наличии билетов туда-обратно, сообщает Profi.Travel со ссылкой на... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:09
2022-11-14T17:09
2022-11-14T19:06
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ОАЭ ужесточили правила въезда в страну: путешественников теперь пускают только при наличии билетов туда-обратно, сообщает Profi.Travel со ссылкой на авиакомпанию Air Arabia."Иностранные граждане, посещающие страну с туристическими целями, обязаны иметь подтвержденный обратный билет", — уточняется в рассылке перевозчика.Однако, по мнению экспертов, новые условия никак не скажутся на организованном турпотоке. Агенты и так всегда бронируют авиабилеты для отдыхающих сразу в обе стороны — как минимум потому, что это дешевле.Уточняется, что в первую очередь мера направлена на иностранцев, которые могут воспользоваться безвизовым режимом, чтобы задержаться в ОАЭ на более долгий срок.Авиакомпания AirArabia выполняет рейсы из Москвы в Шарджу и Абу-Даби. С начала декабря также запланированы прямые перелеты в Шарджу из Казани, Уфы и Екатеринбурга.
https://ria.ru/20221111/oae-1830823346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Авиабилеты, Туризм, туристы, турпоток
17:09 14.11.2022 (обновлено: 19:06 14.11.2022)
В ОАЭ перестали пускать туристов без обратных авиабилетов
AirArabia: для въезда в ОАЭ иностранцы должны иметь при себе обратный билет