https://ria.ru/20221114/oae-1831401417.html

В ОАЭ перестали пускать туристов без обратных авиабилетов

В ОАЭ перестали пускать туристов без обратных авиабилетов - РИА Новости, 14.11.2022

В ОАЭ перестали пускать туристов без обратных авиабилетов

ОАЭ ужесточили правила въезда в страну: путешественников теперь пускают только при наличии билетов туда-обратно, сообщает Profi.Travel со ссылкой на... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:09

2022-11-14T17:09

2022-11-14T19:06

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ОАЭ ужесточили правила въезда в страну: путешественников теперь пускают только при наличии билетов туда-обратно, сообщает Profi.Travel со ссылкой на авиакомпанию Air Arabia."Иностранные граждане, посещающие страну с туристическими целями, обязаны иметь подтвержденный обратный билет", — уточняется в рассылке перевозчика.Однако, по мнению экспертов, новые условия никак не скажутся на организованном турпотоке. Агенты и так всегда бронируют авиабилеты для отдыхающих сразу в обе стороны — как минимум потому, что это дешевле.Уточняется, что в первую очередь мера направлена на иностранцев, которые могут воспользоваться безвизовым режимом, чтобы задержаться в ОАЭ на более долгий срок.Авиакомпания AirArabia выполняет рейсы из Москвы в Шарджу и Абу-Даби. С начала декабря также запланированы прямые перелеты в Шарджу из Казани, Уфы и Екатеринбурга.

https://ria.ru/20221111/oae-1830823346.html

оаэ

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, оаэ, авиабилеты, туризм, туристы, турпоток