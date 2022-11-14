Рейтинг@Mail.ru
Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221114/italiya-1831443564.html
Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам
Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам - РИА Новости, 14.11.2022
Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам
С 15 ноября итальянские визовые центры перестанут принимать к рассмотрению российские загранпаспорта без биометрических данных, сообщает VMS-Italy. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:33
2022-11-14T18:33
туризм
туризм
новости - туризм
италия
туристы
визы
шенгенская зона
шенгенская виза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776254297_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_13f99492937839829e6eacfa65c74796.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. С 15 ноября итальянские визовые центры перестанут принимать к рассмотрению российские загранпаспорта без биометрических данных, сообщает VMS-Italy."С 15.11.2022 для граждан РФ к рассмотрению принимаются ТОЛЬКО биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет! Небиометрические загранпаспорта граждан РФ больше не принимаются!" – уточняется на сайте.В остальном требования не изменились. Необходим заграничный паспорт, действительный не менее трех месяцев после срока окончания действия запрашиваемой визы, содержащий минимум две незаполненные страницы (разворот), выданный не более десяти лет назад.Кроме того, при наличии двух действующих загранпаспортов при подаче документов необходимо предоставить оба: оригиналы и копии страниц с личными данными и отметками, штампами и визами.
https://ria.ru/20221026/vizy-1826887874.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776254297_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_752ff00e0d3789838372997929c6fefe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, италия, туристы, визы, шенгенская зона, шенгенская виза
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, туристы, Визы, Шенгенская зона, Шенгенская виза
18:33 14.11.2022
 
Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам

Италия заявила, что не принимает на визы небиометрические загранпаспорта россиян

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВизовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы
Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. С 15 ноября итальянские визовые центры перестанут принимать к рассмотрению российские загранпаспорта без биометрических данных, сообщает VMS-Italy.
"С 15.11.2022 для граждан РФ к рассмотрению принимаются ТОЛЬКО биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет! Небиометрические загранпаспорта граждан РФ больше не принимаются!" – уточняется на сайте.
В остальном требования не изменились. Необходим заграничный паспорт, действительный не менее трех месяцев после срока окончания действия запрашиваемой визы, содержащий минимум две незаполненные страницы (разворот), выданный не более десяти лет назад.
Кроме того, при наличии двух действующих загранпаспортов при подаче документов необходимо предоставить оба: оригиналы и копии страниц с личными данными и отметками, штампами и визами.
Объединенный визовый центр международной компании VFS Global в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 19:48Туризм
Эксперты рассказали, как сейчас выдают шенгенские визы
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИталиятуристыВизыШенгенская зонаШенгенская виза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала