https://ria.ru/20221114/italiya-1831443564.html

Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам

Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам - РИА Новости, 14.11.2022

Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам

С 15 ноября итальянские визовые центры перестанут принимать к рассмотрению российские загранпаспорта без биометрических данных, сообщает VMS-Italy. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:33

2022-11-14T18:33

2022-11-14T18:33

туризм

туризм

новости - туризм

италия

туристы

визы

шенгенская зона

шенгенская виза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776254297_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_13f99492937839829e6eacfa65c74796.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. С 15 ноября итальянские визовые центры перестанут принимать к рассмотрению российские загранпаспорта без биометрических данных, сообщает VMS-Italy."С 15.11.2022 для граждан РФ к рассмотрению принимаются ТОЛЬКО биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет! Небиометрические загранпаспорта граждан РФ больше не принимаются!" – уточняется на сайте.В остальном требования не изменились. Необходим заграничный паспорт, действительный не менее трех месяцев после срока окончания действия запрашиваемой визы, содержащий минимум две незаполненные страницы (разворот), выданный не более десяти лет назад.Кроме того, при наличии двух действующих загранпаспортов при подаче документов необходимо предоставить оба: оригиналы и копии страниц с личными данными и отметками, штампами и визами.

https://ria.ru/20221026/vizy-1826887874.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, италия, туристы, визы, шенгенская зона, шенгенская виза