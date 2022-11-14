https://ria.ru/20221114/italiya-1831443564.html
Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам
Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам - РИА Новости, 14.11.2022
Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам
С 15 ноября итальянские визовые центры перестанут принимать к рассмотрению российские загранпаспорта без биометрических данных, сообщает VMS-Italy. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:33
2022-11-14T18:33
2022-11-14T18:33
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. С 15 ноября итальянские визовые центры перестанут принимать к рассмотрению российские загранпаспорта без биометрических данных, сообщает VMS-Italy."С 15.11.2022 для граждан РФ к рассмотрению принимаются ТОЛЬКО биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет! Небиометрические загранпаспорта граждан РФ больше не принимаются!" – уточняется на сайте.В остальном требования не изменились. Необходим заграничный паспорт, действительный не менее трех месяцев после срока окончания действия запрашиваемой визы, содержащий минимум две незаполненные страницы (разворот), выданный не более десяти лет назад.Кроме того, при наличии двух действующих загранпаспортов при подаче документов необходимо предоставить оба: оригиналы и копии страниц с личными данными и отметками, штампами и визами.
https://ria.ru/20221026/vizy-1826887874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, италия, туристы, визы, шенгенская зона, шенгенская виза
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, туристы, Визы, Шенгенская зона, Шенгенская виза
Визовый центр Италии изменил требования к российским загранпаспортам
Италия заявила, что не принимает на визы небиометрические загранпаспорта россиян