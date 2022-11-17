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Госдума в I чтении продлила эксперимент по взиманию курортного сбора - РИА Новости, 17.11.2022
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Туризм
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Госдума в I чтении продлила эксперимент по взиманию курортного сбора
Госдума в I чтении продлила эксперимент по взиманию курортного сбора - РИА Новости, 17.11.2022
Госдума в I чтении продлила эксперимент по взиманию курортного сбора
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2028 года. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:05
2022-11-17T16:05
туризм
ставропольский край
россия
санкт-петербург
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2028 года.Сейчас такой эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента являются сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.Однако пока эксперимент проводится лишь в трех регионах. Первоначально планировалось, что в Крыму курортный сбор будет введен с 1 мая 2019 года, потом срок был перенесен на 1 мая 2021 года, а затем на 1 мая 2022 года. Но в феврале текущего года парламент Крыма признал утратившим силу республиканский закон о введении курортного сбора, поскольку все включенные в территорию эксперимента муниципальные образования (Алушта, Судак, Феодосия и Ялта) подали заявки об исключении из него.Законопроект, внесенный Думой Ставропольского края, продлевает срок проведения эксперимента по курортному сбору еще на пять лет.Правительство России поддерживает законопроект, но считает "оптимальным для решения поставленных задач" продление срока эксперимента лишь на два года, то есть до 1 января 2025 года. При этом кабмин считает целесообразным распространить эксперимент также на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Счетная палата РФ также полагает целесообразным расширить территорию эксперимента, например, за счет Дагестана, Калининградской области и Санкт-Петербурга.По информации Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае - 904,5 миллиона, Краснодарском крае - 538,1 миллиона. А с 1 января по 28 апреля текущего года общий объем средств от уплаты курортного сбора составил 200,6 миллиона рублей, из них в Алтайском крае - 10,7 миллиона, Ставропольском крае - 50,9 миллиона, Краснодарском крае – 139 миллионов. Таким образом, всего с начала эксперимента до конца апреля 2022 года было получено 1,76 миллиарда рублей курортного сбора.С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.
https://ria.ru/20221117/puteschestviya-1831974708.html
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ставропольский край, россия, санкт-петербург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, туризм, новости - туризм
Туризм, Ставропольский край, Россия, Санкт-Петербург, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, Туризм, Новости - Туризм
16:05 17.11.2022
 
Госдума в I чтении продлила эксперимент по взиманию курортного сбора

Госдума в I чтении продлила эксперимент по взиманию курортного сбора до 1 января 2028 года

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2028 года.
Сейчас такой эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента являются сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.
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Однако пока эксперимент проводится лишь в трех регионах. Первоначально планировалось, что в Крыму курортный сбор будет введен с 1 мая 2019 года, потом срок был перенесен на 1 мая 2021 года, а затем на 1 мая 2022 года. Но в феврале текущего года парламент Крыма признал утратившим силу республиканский закон о введении курортного сбора, поскольку все включенные в территорию эксперимента муниципальные образования (Алушта, Судак, Феодосия и Ялта) подали заявки об исключении из него.
Законопроект, внесенный Думой Ставропольского края, продлевает срок проведения эксперимента по курортному сбору еще на пять лет.
Правительство России поддерживает законопроект, но считает "оптимальным для решения поставленных задач" продление срока эксперимента лишь на два года, то есть до 1 января 2025 года. При этом кабмин считает целесообразным распространить эксперимент также на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Счетная палата РФ также полагает целесообразным расширить территорию эксперимента, например, за счет Дагестана, Калининградской области и Санкт-Петербурга.
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По информации Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае - 904,5 миллиона, Краснодарском крае - 538,1 миллиона. А с 1 января по 28 апреля текущего года общий объем средств от уплаты курортного сбора составил 200,6 миллиона рублей, из них в Алтайском крае - 10,7 миллиона, Ставропольском крае - 50,9 миллиона, Краснодарском крае – 139 миллионов. Таким образом, всего с начала эксперимента до конца апреля 2022 года было получено 1,76 миллиарда рублей курортного сбора.
С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.
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