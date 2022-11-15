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Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян - РИА Новости, 15.11.2022
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Туризм
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Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян
Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян - РИА Новости, 15.11.2022
Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян
Визовый центр Италии продолжит принимать загранпаспорта без биометрии до 14 декабря, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:40
2022-11-15T15:40
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Визовый центр Италии продолжит принимать загранпаспорта без биометрии до 14 декабря, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной генконсульством этой страны в Москве.Таким образом, согласно распоряжению генерального консула Италии, введение ограничений откладывается. При этом уже с 15 декабря к рассмотрению на визу от россиян будут приниматься биометрические документы, срок действия которых — десять лет.Ранее визовые центры Италии уведомили о том, что с 15 ноября перестанут принимать на оформление шенгена загранпаспорта со сроком действия пять лет и перейдут исключительно на документы с биометрией.
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туризм, новости - туризм, италия, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, Визы
15:40 15.11.2022
 
Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян

Визовый центр Италии продолжит принимать небиометрические загранпаспорта до 14 декабря

© РИА Новости / Джузеппе Маффиа / Перейти в медиабанкФонтан Тритона на площади Барберини в Риме
Фонтан Тритона на площади Барберини в Риме - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Визовый центр Италии продолжит принимать загранпаспорта без биометрии до 14 декабря, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной генконсульством этой страны в Москве.
Таким образом, согласно распоряжению генерального консула Италии, введение ограничений откладывается. При этом уже с 15 декабря к рассмотрению на визу от россиян будут приниматься биометрические документы, срок действия которых — десять лет.
Ранее визовые центры Италии уведомили о том, что с 15 ноября перестанут принимать на оформление шенгена загранпаспорта со сроком действия пять лет и перейдут исключительно на документы с биометрией.
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