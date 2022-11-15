https://ria.ru/20221115/italiya-1831652129.html
Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян
Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян - РИА Новости, 15.11.2022
Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян
Визовый центр Италии продолжит принимать загранпаспорта без биометрии до 14 декабря, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:40
2022-11-15T15:40
2022-11-15T15:40
туризм
туризм
новости - туризм
италия
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/04/1604173587_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8c1c1823790b6e4dc8c92289469b6bbf.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Визовый центр Италии продолжит принимать загранпаспорта без биометрии до 14 декабря, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной генконсульством этой страны в Москве.Таким образом, согласно распоряжению генерального консула Италии, введение ограничений откладывается. При этом уже с 15 декабря к рассмотрению на визу от россиян будут приниматься биометрические документы, срок действия которых — десять лет.Ранее визовые центры Италии уведомили о том, что с 15 ноября перестанут принимать на оформление шенгена загранпаспорта со сроком действия пять лет и перейдут исключительно на документы с биометрией.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/04/1604173587_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1a9527538df7ae939d139d451315f737.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, италия, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, Визы
Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян
Визовый центр Италии продолжит принимать небиометрические загранпаспорта до 14 декабря