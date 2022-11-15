https://ria.ru/20221115/italiya-1831652129.html

Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян

Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян - РИА Новости, 15.11.2022

Визовый центр Италии снова изменил требования к загранпаспортам россиян

Визовый центр Италии продолжит принимать загранпаспорта без биометрии до 14 декабря, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:40

2022-11-15T15:40

2022-11-15T15:40

туризм

туризм

новости - туризм

италия

визы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/04/1604173587_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8c1c1823790b6e4dc8c92289469b6bbf.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Визовый центр Италии продолжит принимать загранпаспорта без биометрии до 14 декабря, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной генконсульством этой страны в Москве.Таким образом, согласно распоряжению генерального консула Италии, введение ограничений откладывается. При этом уже с 15 декабря к рассмотрению на визу от россиян будут приниматься биометрические документы, срок действия которых — десять лет.Ранее визовые центры Италии уведомили о том, что с 15 ноября перестанут принимать на оформление шенгена загранпаспорта со сроком действия пять лет и перейдут исключительно на документы с биометрией.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, италия, визы