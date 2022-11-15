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"МТС Travel" запустила сервис бронирования отелей по России
"МТС Travel" запустила сервис бронирования отелей по России - РИА Новости, 15.11.2022
"МТС Travel" запустила сервис бронирования отелей по России
Дочерняя компания сотового оператора MTС - "МТС Travel" - запустила сервис бронирования отелей по России, на платформе на данный момент представлено около 14... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:38
2022-11-15T02:38
2022-11-15T02:38
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дочерняя компания сотового оператора MTС - "МТС Travel" - запустила сервис бронирования отелей по России, на платформе на данный момент представлено около 14 тысяч отечественных гостиниц, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "МТС Travel" Вадим Мельников.Он уточнил, что с августа на площадке "МТС Travel" в режиме бета-версии была возможность забронировать только проживание в Турции. Теперь к турецким отелям добавилось около 14 тысяч российских гостиниц. Оплатить бронирование в рублях можно картой банка РФ любой платежной системы. Мельников уточнил, что ассортимент отелей, а также функции платформы "МТС Travel" для удобства пользователей будут постоянно расширяться.Собеседник агентства пояснил, что доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис Bronevik.com, который МТС Travel приобрела в июле 2022 года. "Bronevik.com также продолжит работать с сегментом деловых путешествий и будет развиваться как крупнейший поставщик отельной базы для российских и зарубежных сервисов", - уточнил глава компании.Мельников рассказал, что "МТС Travel", как часть группы МТС, также имеет доступ к технологиям по хранению и защите данных пользователей, экспертизе в области рекламы, обслуживанию клиентов, созданию приложений. "Эти стандарты и процессы мы принесем на российский рынок путешествий, развивая направление TravelTech. Кроме того, будем развивать продукты для повышения туристического потенциала российских регионов", - заключил он.
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коммерческая недвижимость, россия, турция, мтс
Коммерческая недвижимость, Россия, Турция, МТС
"МТС Travel" запустила сервис бронирования отелей по России
Дочерняя компания MTС - "МТС Travel" - запустила сервис бронирования отелей по России
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дочерняя компания сотового оператора MTС - "МТС Travel" - запустила сервис бронирования отелей по России, на платформе на данный момент представлено около 14 тысяч отечественных гостиниц, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "МТС Travel" Вадим Мельников.
"Мы открыли возможность бронировать российские отели на "МТС Travel". Это усилит и дополнит экосистему сервисов МТС, важным элементом которой являются впечатления и развлечения. В дальнейшим мы предложим клиенту не просто услуги по бронированию отелей, а целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы – от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений", - сообщил Мельников.
Он уточнил, что с августа на площадке "МТС Travel" в режиме бета-версии была возможность забронировать только проживание в Турции
. Теперь к турецким отелям добавилось около 14 тысяч российских гостиниц. Оплатить бронирование в рублях можно картой банка РФ любой платежной системы. Мельников уточнил, что ассортимент отелей, а также функции платформы "МТС Travel" для удобства пользователей будут постоянно расширяться.
Собеседник агентства пояснил, что доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис Bronevik.com, который МТС Travel приобрела в июле 2022 года. "Bronevik.com также продолжит работать с сегментом деловых путешествий и будет развиваться как крупнейший поставщик отельной базы для российских и зарубежных сервисов", - уточнил глава компании.
Мельников рассказал, что "МТС Travel", как часть группы МТС, также имеет доступ к технологиям по хранению и защите данных пользователей, экспертизе в области рекламы, обслуживанию клиентов, созданию приложений. "Эти стандарты и процессы мы принесем на российский рынок путешествий, развивая направление TravelTech. Кроме того, будем развивать продукты для повышения туристического потенциала российских регионов", - заключил он.