https://ria.ru/20221115/mts-1831498257.html

"МТС Travel" запустила сервис бронирования отелей по России

"МТС Travel" запустила сервис бронирования отелей по России - РИА Новости, 15.11.2022

"МТС Travel" запустила сервис бронирования отелей по России

Дочерняя компания сотового оператора MTС - "МТС Travel" - запустила сервис бронирования отелей по России, на платформе на данный момент представлено около 14... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T02:38

2022-11-15T02:38

2022-11-15T02:38

коммерческая недвижимость

россия

турция

мтс

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дочерняя компания сотового оператора MTС - "МТС Travel" - запустила сервис бронирования отелей по России, на платформе на данный момент представлено около 14 тысяч отечественных гостиниц, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "МТС Travel" Вадим Мельников.Он уточнил, что с августа на площадке "МТС Travel" в режиме бета-версии была возможность забронировать только проживание в Турции. Теперь к турецким отелям добавилось около 14 тысяч российских гостиниц. Оплатить бронирование в рублях можно картой банка РФ любой платежной системы. Мельников уточнил, что ассортимент отелей, а также функции платформы "МТС Travel" для удобства пользователей будут постоянно расширяться.Собеседник агентства пояснил, что доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис Bronevik.com, который МТС Travel приобрела в июле 2022 года. "Bronevik.com также продолжит работать с сегментом деловых путешествий и будет развиваться как крупнейший поставщик отельной базы для российских и зарубежных сервисов", - уточнил глава компании.Мельников рассказал, что "МТС Travel", как часть группы МТС, также имеет доступ к технологиям по хранению и защите данных пользователей, экспертизе в области рекламы, обслуживанию клиентов, созданию приложений. "Эти стандарты и процессы мы принесем на российский рынок путешествий, развивая направление TravelTech. Кроме того, будем развивать продукты для повышения туристического потенциала российских регионов", - заключил он.

https://ria.ru/20221026/turizm-1826801123.html

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коммерческая недвижимость, россия, турция, мтс