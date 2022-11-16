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В Стамбуле прогремел взрыв

В Стамбуле прогремел взрыв - РИА Новости, 16.11.2022

В Стамбуле прогремел взрыв

Взрыв прогремел в районе Фатих в Стамбуле, пламя охватило несколько машин, причина взрыва неясна, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T00:11

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АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе Фатих в Стамбуле, пламя охватило несколько машин, причина взрыва неясна, сообщают местные СМИ."В стамбульском районе Фатих пламя, распространившееся от автомобиля, который начал гореть по неизвестной причине, перекинулось на припаркованные автомобили. Во время пожара, отраженного на записях камер мобильных телефонов, были слышны звуки прогремевших взрывов", - сообщил портал Haberturk.По информации газеты Yeni Akit, пожар был вызван не одним, а несколькими взрывами. Пламя вспыхнуло в автомобиле, а затем перекинулось на другие машины. Сильные повреждения получили семь машин, взрывы вызвали панику среди населения.Прибывшие на место происшествия пожарные бригады потушили огонь, полиция начала расследование инцидента.На прошлой неделе на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали, она призналась в связях с РПК. По данным МВД, указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.Также прошли обыски по 21 адресу, в общей сложности силовики задержали 50 человек.

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в мире, стамбул, новости - туризм