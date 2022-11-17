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Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке - РИА Новости, 17.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221117/shrilanka-1832171580.html
Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке
Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке - РИА Новости, 17.11.2022
Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке
Российские туристы на Шри-Ланке смогут платить картой с 21 ноября, рассказали РИА Новости в посольстве республики в Москве. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:44
2022-11-17T13:44
туризм
шри-ланка
москва
visa, inc.
mastercard, inc.
технологии
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские туристы на Шри-Ланке смогут платить картой с 21 ноября, рассказали РИА Новости в посольстве республики в Москве."Посольство инициировало сотрудничество между Народным банком Шри-Ланки (People's Bank) и Национальным инвестиционно-промышленным банком в России (НИПБ) с целью создания платформы для российских туристов, позволяющей осуществлять денежные переводы в республику в ланкийских рупиях (LKR)", — сообщили в пресс-службе.Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть счет в долларах США или евро в Народном банке Шри-Ланки за две недели до посещения страны. Заявку можно скачать на сайте ланкийского посольства, затем ее нужно отправить на почту банка."После этого заявитель должен посетить НИПБ в Москве и открыть текущий счет в рублях и иностранной валюте, чтобы перевести средства на личный счет в Шри-Ланке", — пояснили в дипмиссии.По прибытии в республику турист получит дебетовую карту Visa или Mastercard. Она будет работать и в других странах.
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шри-ланка, москва, visa, inc., mastercard, inc., технологии, туризм, новости - туризм, туристы
Туризм, Шри-Ланка, Москва, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Технологии, Туризм, Новости - Туризм, туристы
13:44 17.11.2022
 
Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке

Посольство: российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке с 21 ноября

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские туристы на Шри-Ланке смогут платить картой с 21 ноября, рассказали РИА Новости в посольстве республики в Москве.
"Посольство инициировало сотрудничество между Народным банком Шри-Ланки (People's Bank) и Национальным инвестиционно-промышленным банком в России (НИПБ) с целью создания платформы для российских туристов, позволяющей осуществлять денежные переводы в республику в ланкийских рупиях (LKR)", — сообщили в пресс-службе.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть счет в долларах США или евро в Народном банке Шри-Ланки за две недели до посещения страны. Заявку можно скачать на сайте ланкийского посольства, затем ее нужно отправить на почту банка.
"После этого заявитель должен посетить НИПБ в Москве и открыть текущий счет в рублях и иностранной валюте, чтобы перевести средства на личный счет в Шри-Ланке", — пояснили в дипмиссии.
По прибытии в республику турист получит дебетовую карту Visa или Mastercard. Она будет работать и в других странах.
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ТуризмШри-ЛанкаМоскваVisa, Inc.MasterCard, Inc.ТехнологииТуризмНовости - Туризмтуристы
 
 
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