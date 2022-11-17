https://ria.ru/20221117/shrilanka-1832171580.html

Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке

Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке - РИА Новости, 17.11.2022

Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке

Российские туристы на Шри-Ланке смогут платить картой с 21 ноября, рассказали РИА Новости в посольстве республики в Москве. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:44

2022-11-17T13:44

2022-11-17T13:44

туризм

шри-ланка

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские туристы на Шри-Ланке смогут платить картой с 21 ноября, рассказали РИА Новости в посольстве республики в Москве."Посольство инициировало сотрудничество между Народным банком Шри-Ланки (People's Bank) и Национальным инвестиционно-промышленным банком в России (НИПБ) с целью создания платформы для российских туристов, позволяющей осуществлять денежные переводы в республику в ланкийских рупиях (LKR)", — сообщили в пресс-службе.Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть счет в долларах США или евро в Народном банке Шри-Ланки за две недели до посещения страны. Заявку можно скачать на сайте ланкийского посольства, затем ее нужно отправить на почту банка."После этого заявитель должен посетить НИПБ в Москве и открыть текущий счет в рублях и иностранной валюте, чтобы перевести средства на личный счет в Шри-Ланке", — пояснили в дипмиссии.По прибытии в республику турист получит дебетовую карту Visa или Mastercard. Она будет работать и в других странах.

https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824908682.html

шри-ланка

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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