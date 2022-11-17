https://ria.ru/20221117/shrilanka-1832171580.html
Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке
Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке - РИА Новости, 17.11.2022
Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке
Российские туристы на Шри-Ланке смогут платить картой с 21 ноября, рассказали РИА Новости в посольстве республики в Москве. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:44
2022-11-17T13:44
2022-11-17T13:44
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские туристы на Шри-Ланке смогут платить картой с 21 ноября, рассказали РИА Новости в посольстве республики в Москве."Посольство инициировало сотрудничество между Народным банком Шри-Ланки (People's Bank) и Национальным инвестиционно-промышленным банком в России (НИПБ) с целью создания платформы для российских туристов, позволяющей осуществлять денежные переводы в республику в ланкийских рупиях (LKR)", — сообщили в пресс-службе.Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть счет в долларах США или евро в Народном банке Шри-Ланки за две недели до посещения страны. Заявку можно скачать на сайте ланкийского посольства, затем ее нужно отправить на почту банка."После этого заявитель должен посетить НИПБ в Москве и открыть текущий счет в рублях и иностранной валюте, чтобы перевести средства на личный счет в Шри-Ланке", — пояснили в дипмиссии.По прибытии в республику турист получит дебетовую карту Visa или Mastercard. Она будет работать и в других странах.
https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824908682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, москва, visa, inc., mastercard, inc., технологии, туризм, новости - туризм, туристы
Туризм, Шри-Ланка, Москва, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Технологии, Туризм, Новости - Туризм, туристы
Российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке
Посольство: российские туристы смогут расплачиваться картами на Шри-Ланке с 21 ноября
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские туристы на Шри-Ланке смогут платить картой с 21 ноября, рассказали РИА Новости в посольстве республики в Москве.
"Посольство инициировало сотрудничество между Народным банком Шри-Ланки (People's Bank) и Национальным инвестиционно-промышленным банком в России (НИПБ) с целью создания платформы для российских туристов, позволяющей осуществлять денежные переводы в республику в ланкийских рупиях (LKR)", — сообщили в пресс-службе.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть счет в долларах США
или евро в Народном банке Шри-Ланки за две недели до посещения страны. Заявку можно скачать на сайте ланкийского посольства, затем ее нужно отправить на почту банка.
"После этого заявитель должен посетить НИПБ в Москве и открыть текущий счет в рублях и иностранной валюте, чтобы перевести средства на личный счет в Шри-Ланке", — пояснили в дипмиссии.
По прибытии в республику турист получит дебетовую карту Visa или Mastercard. Она будет работать и в других странах.