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Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ - РИА Новости, 16.11.2022
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Туризм
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Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ
Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ - РИА Новости, 16.11.2022
Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ
Авиакомпания Air Arabia запустит рейсы из Москвы в Абу-Даби с 18 ноября, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:21
2022-11-16T15:21
туризм
москва
абу-даби
шарджа (эмират)
ассоциация туроператоров россии (атор)
air arabia
авиарейсы
новости - туризм
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia запустит рейсы из Москвы в Абу-Даби с 18 ноября, сообщает АТОР.На первом этапе запланировано пять перевозок в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 1 декабря рейсы будут выполняться ежедневно.Стоимость билетов из столицы начинается от 17,9 тысячи рублей с человека в одну сторону без багажа. В обратном направлении — от 22,8 тысячи. Для въезда не нужны ни справки о вакцинации, ни ПЦР-тесты: эмират отменил все коронавирусные ограничения.До объявления о запуске новых рейсов, AirArabia летала только в Шарджу — из Москвы, Казани, Уфы и Екатеринбурга.
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москва, абу-даби, шарджа (эмират), ассоциация туроператоров россии (атор), air arabia, авиарейсы, новости - туризм, туризм
Туризм, Москва, Абу-Даби, Шарджа (эмират), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Air Arabia, авиарейсы, Новости - Туризм, Туризм
15:21 16.11.2022
 
Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ

Авиакомпания Air Arabia запустит рейсы из Москвы в Абу-Даби

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia запустит рейсы из Москвы в Абу-Даби с 18 ноября, сообщает АТОР.
На первом этапе запланировано пять перевозок в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 1 декабря рейсы будут выполняться ежедневно.
Стоимость билетов из столицы начинается от 17,9 тысячи рублей с человека в одну сторону без багажа. В обратном направлении — от 22,8 тысячи.
Для въезда не нужны ни справки о вакцинации, ни ПЦР-тесты: эмират отменил все коронавирусные ограничения.
До объявления о запуске новых рейсов, AirArabia летала только в Шарджу — из Москвы, Казани, Уфы и Екатеринбурга.
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ТуризмМоскваАбу-ДабиШарджа (эмират)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Air ArabiaавиарейсыНовости - ТуризмТуризм
 
 
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