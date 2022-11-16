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Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ

Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ - РИА Новости, 16.11.2022

Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ

Авиакомпания Air Arabia запустит рейсы из Москвы в Абу-Даби с 18 ноября, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:21

2022-11-16T15:21

2022-11-16T15:21

туризм

москва

абу-даби

шарджа (эмират)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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новости - туризм

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia запустит рейсы из Москвы в Абу-Даби с 18 ноября, сообщает АТОР.На первом этапе запланировано пять перевозок в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 1 декабря рейсы будут выполняться ежедневно.Стоимость билетов из столицы начинается от 17,9 тысячи рублей с человека в одну сторону без багажа. В обратном направлении — от 22,8 тысячи. Для въезда не нужны ни справки о вакцинации, ни ПЦР-тесты: эмират отменил все коронавирусные ограничения.До объявления о запуске новых рейсов, AirArabia летала только в Шарджу — из Москвы, Казани, Уфы и Екатеринбурга.

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абу-даби

шарджа (эмират)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

москва, абу-даби, шарджа (эмират), ассоциация туроператоров россии (атор), air arabia, авиарейсы, новости - туризм, туризм