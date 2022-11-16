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Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ
Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ - РИА Новости, 16.11.2022
Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ
Авиакомпания Air Arabia запустит рейсы из Москвы в Абу-Даби с 18 ноября, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:21
2022-11-16T15:21
2022-11-16T15:21
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia запустит рейсы из Москвы в Абу-Даби с 18 ноября, сообщает АТОР.На первом этапе запланировано пять перевозок в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 1 декабря рейсы будут выполняться ежедневно.Стоимость билетов из столицы начинается от 17,9 тысячи рублей с человека в одну сторону без багажа. В обратном направлении — от 22,8 тысячи. Для въезда не нужны ни справки о вакцинации, ни ПЦР-тесты: эмират отменил все коронавирусные ограничения.До объявления о запуске новых рейсов, AirArabia летала только в Шарджу — из Москвы, Казани, Уфы и Екатеринбурга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, абу-даби, шарджа (эмират), ассоциация туроператоров россии (атор), air arabia, авиарейсы, новости - туризм, туризм
Туризм, Москва, Абу-Даби, Шарджа (эмират), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Air Arabia, авиарейсы, Новости - Туризм, Туризм
Air Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ
Авиакомпания Air Arabia запустит рейсы из Москвы в Абу-Даби