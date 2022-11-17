https://ria.ru/20221117/kamchatka-1832132576.html

Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов на Камчатке

Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов на Камчатке - РИА Новости, 17.11.2022

Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов на Камчатке

Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов при восхождении на Ключевский вулкан, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:54

2022-11-17T10:54

2022-11-17T10:54

туризм

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гид

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя — РИА Новости. Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов при восхождении на Ключевский вулкан, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу​ в отношении гида, участвовавшего в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождавшего их на маршруте", — сказали в следственном управлении.Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.В ведомстве добавили, что подозреваемого будут содержать под стражей до 15 января 2023 года.Согласно материалам уголовного дела, гид не имел нужных допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности, при этом он осознавал небезопасность услуг, которые оказывал.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа в составе 10 человек и двух гидов новосибирской туркомпании обратилась к спасателям 3 сентября. Изначально сообщалось, что пятеро погибли при падении с высоты. В последующие дни поступила информация о смерти еще четверых.

https://ria.ru/20221116/strelba-1831884607.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), туризм, гид