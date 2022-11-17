https://ria.ru/20221117/kamchatka-1832132576.html
Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов на Камчатке
Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов на Камчатке - РИА Новости, 17.11.2022
Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов на Камчатке
Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов при восхождении на Ключевский вулкан, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:54
2022-11-17T10:54
2022-11-17T10:54
туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя — РИА Новости. Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов при восхождении на Ключевский вулкан, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гида, участвовавшего в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождавшего их на маршруте", — сказали в следственном управлении.Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.В ведомстве добавили, что подозреваемого будут содержать под стражей до 15 января 2023 года.Согласно материалам уголовного дела, гид не имел нужных допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности, при этом он осознавал небезопасность услуг, которые оказывал.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа в составе 10 человек и двух гидов новосибирской туркомпании обратилась к спасателям 3 сентября. Изначально сообщалось, что пятеро погибли при падении с высоты. В последующие дни поступила информация о смерти еще четверых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), туризм, гид
Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ), Туризм, Гид
Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов на Камчатке
СК: суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя — РИА Новости. Суд заключил под стражу гида, который допустил гибель туристов при восхождении на Ключевский вулкан, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гида, участвовавшего в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождавшего их на маршруте", — сказали в следственном управлении.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.
В ведомстве добавили, что подозреваемого будут содержать под стражей до 15 января 2023 года.
Согласно материалам уголовного дела, гид не имел нужных допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности, при этом он осознавал небезопасность услуг, которые оказывал.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа в составе 10 человек и двух гидов новосибирской туркомпании обратилась
к спасателям 3 сентября. Изначально сообщалось, что пятеро погибли при падении с высоты. В последующие дни поступила информация о смерти еще четверых.