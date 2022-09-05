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Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Ключевской вулкан - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Ключевской вулкан
Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Ключевской вулкан - РИА Новости, 05.09.2022
Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Ключевской вулкан
Прокуратура организовала проверку новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм", которая, по некоторым данным, может являться организатором тура на Ключевской вулкан,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:00
2022-09-05T10:24
туризм
новости - туризм
происшествия
новосибирская область
камчатский край
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НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм", которая, по некоторым данным, может являться организатором тура на Ключевской вулкан, в ходе которого погибли восемь человек, сообщает надзорное ведомство Новосибирской области.Ранее в пресс-службе правительства Камчатского края сообщали, что выдвинувшаяся на вулкан 30 августа группа туристов с двумя гидами состояла из 12 человек. Большинство из них приехали из других регионов страны, в том числе и гиды. Организатором же путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска. По данным из соцсетей и СМИ, компания организовавшая тур - новосибирская "Экстрим тайм"."Прокуратурой Новосибирской области организована проверка деятельности ООО "Экстрим тайм". По сообщениям СМИ, данная организация причастна к проведению восхождения туристов на вулкан Ключевская сопка Камчатского края, в ходе которого погибли люди", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве отметили, что с привлечением органов контроля будет проверено соблюдение сотрудниками этой организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам (гидам)."При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, к утру понедельника скончались еще двое. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время к туристам поднимаются спасатели.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220905/vulkan-1814437206.html
https://ria.ru/20220903/turisty-1814229458.html
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новости - туризм, происшествия, новосибирская область, камчатский край
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Новосибирская область, Камчатский край
10:00 05.09.2022 (обновлено: 10:24 05.09.2022)
 
Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Ключевской вулкан

Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Камчатку, где погибли восемь человек

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм", которая, по некоторым данным, может являться организатором тура на Ключевской вулкан, в ходе которого погибли восемь человек, сообщает надзорное ведомство Новосибирской области.
Ранее в пресс-службе правительства Камчатского края сообщали, что выдвинувшаяся на вулкан 30 августа группа туристов с двумя гидами состояла из 12 человек. Большинство из них приехали из других регионов страны, в том числе и гиды. Организатором же путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска. По данным из соцсетей и СМИ, компания организовавшая тур - новосибирская "Экстрим тайм".
"Прокуратурой Новосибирской области организована проверка деятельности ООО "Экстрим тайм". По сообщениям СМИ, данная организация причастна к проведению восхождения туристов на вулкан Ключевская сопка Камчатского края, в ходе которого погибли люди", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что с привлечением органов контроля будет проверено соблюдение сотрудниками этой организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам (гидам).
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 08:31Туризм
Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, к утру понедельника скончались еще двое. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время к туристам поднимаются спасатели.
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
3 сентября, 15:20Туризм
Названа причина гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке
 
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