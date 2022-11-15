https://ria.ru/20221115/pulkovo-1831539403.html

В аэропорту Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке

В аэропорту Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке - РИА Новости, 15.11.2022

В аэропорту Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке

В аэропорту Санкт-Петербурга задержали молодого человека с килограммом кокаина в желудке, сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС). РИА Новости, 15.11.2022

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происшествия

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

бразилия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. В аэропорту Санкт-Петербурга задержали молодого человека с килограммом кокаина в желудке, сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС)."25-летнего мужчину вычислили в ходе оперативных мероприятий. Он доставлял в Россию партию "жидкого" кокаина из Бразилии за денежное вознаграждение в 300 тысяч рублей. Наркотик находился в 32 контейнерах, спрятанных в его желудочно-кишечном тракте", — говорится в Telegram-канале ведомства.Также рядом с аэропортом "Пулково" оперативники задержали гражданку РФ, которая должна была получить наркотики и продать их на территории Петербурга. Отмечается, что она оказалась организатором канала контрабанды.По этому факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221109/ssha-1830234995.html

санкт-петербург

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), бразилия, федеральная таможенная служба (фтс россии), новости - туризм, туризм