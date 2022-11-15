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В аэропорту Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке
В аэропорту Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке - РИА Новости, 15.11.2022
В аэропорту Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке
В аэропорту Санкт-Петербурга задержали молодого человека с килограммом кокаина в желудке, сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС). РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:12
2022-11-15T11:12
2022-11-15T11:12
происшествия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
бразилия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
новости - туризм
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. В аэропорту Санкт-Петербурга задержали молодого человека с килограммом кокаина в желудке, сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС)."25-летнего мужчину вычислили в ходе оперативных мероприятий. Он доставлял в Россию партию "жидкого" кокаина из Бразилии за денежное вознаграждение в 300 тысяч рублей. Наркотик находился в 32 контейнерах, спрятанных в его желудочно-кишечном тракте", — говорится в Telegram-канале ведомства.Также рядом с аэропортом "Пулково" оперативники задержали гражданку РФ, которая должна была получить наркотики и продать их на территории Петербурга. Отмечается, что она оказалась организатором канала контрабанды.По этому факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), бразилия, федеральная таможенная служба (фтс россии), новости - туризм, туризм
Происшествия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Бразилия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Новости - Туризм, Туризм
В аэропорту Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке
Таможенники в аэропорту Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке