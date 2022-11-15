10:49 15.11.2022 (обновлено: 11:14 15.11.2022)
Число задержанных из-за теракта в Стамбуле выросло до 50
Число задержанных из-за теракта на улице Истикляль в центре Стамбула выросло до 50
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Число задержанных в связи с терактом в Стамбуле выросло до 50, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Мы осуждаем все виды терроризма, независимо от того, кто его совершает. Террористические организации - враги человечества. Сегодня, как и вчера, Турция решительно продолжает борьбу с терроризмом. Число задержанных в связи с терактом достигло 50 человек. Ни одна террористическая организация не добьется успеха в какой-либо игре или атаке против Турции", - сказал Боздаг журналистам во вторник.