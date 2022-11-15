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Число задержанных из-за теракта в Стамбуле выросло до 50 - РИА Новости, 15.11.2022
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Число задержанных из-за теракта в Стамбуле выросло до 50
Число задержанных из-за теракта в Стамбуле выросло до 50 - РИА Новости, 15.11.2022
Число задержанных из-за теракта в Стамбуле выросло до 50
Число задержанных в связи с терактом в Стамбуле выросло до 50, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:49
2022-11-15T11:14
в мире
стамбул
турция
взрыв в центре стамбула
новости - туризм
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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Число задержанных в связи с терактом в Стамбуле выросло до 50, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Мы осуждаем все виды терроризма, независимо от того, кто его совершает. Террористические организации - враги человечества. Сегодня, как и вчера, Турция решительно продолжает борьбу с терроризмом. Число задержанных в связи с терактом достигло 50 человек. Ни одна террористическая организация не добьется успеха в какой-либо игре или атаке против Турции", - сказал Боздаг журналистам во вторник.
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в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула , новости - туризм
В мире, Стамбул, Турция, Взрыв в центре Стамбула , Новости - Туризм
10:49 15.11.2022 (обновлено: 11:14 15.11.2022)
 
Число задержанных из-за теракта в Стамбуле выросло до 50

Число задержанных из-за теракта на улице Истикляль в центре Стамбула выросло до 50

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Число задержанных в связи с терактом в Стамбуле выросло до 50, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Мы осуждаем все виды терроризма, независимо от того, кто его совершает. Террористические организации - враги человечества. Сегодня, как и вчера, Турция решительно продолжает борьбу с терроризмом. Число задержанных в связи с терактом достигло 50 человек. Ни одна террористическая организация не добьется успеха в какой-либо игре или атаке против Турции", - сказал Боздаг журналистам во вторник.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 10:18
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