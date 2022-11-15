https://ria.ru/20221115/terakt-1831539735.html

Число задержанных из-за теракта в Стамбуле выросло до 50

Число задержанных из-за теракта в Стамбуле выросло до 50 - РИА Новости, 15.11.2022

Число задержанных из-за теракта в Стамбуле выросло до 50

Число задержанных в связи с терактом в Стамбуле выросло до 50, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:49

2022-11-15T10:49

2022-11-15T11:14

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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Число задержанных в связи с терактом в Стамбуле выросло до 50, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Мы осуждаем все виды терроризма, независимо от того, кто его совершает. Террористические организации - враги человечества. Сегодня, как и вчера, Турция решительно продолжает борьбу с терроризмом. Число задержанных в связи с терактом достигло 50 человек. Ни одна террористическая организация не добьется успеха в какой-либо игре или атаке против Турции", - сказал Боздаг журналистам во вторник.

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Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула , новости - туризм