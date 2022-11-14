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Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию - РИА Новости, 14.11.2022
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Туризм
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Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию
Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию - РИА Новости, 14.11.2022
Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию
Российские туроператоры не ждут массовых отказов от уже забронированных путевок в Турцию после теракта в Стамбуле, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:38
2022-11-14T16:39
туризм
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры не ждут массовых отказов от уже забронированных путевок в Турцию после теракта в Стамбуле, рассказали РИА Новости представители отрасли.Он добавил, что не исключена небольшая просадка продаж новых путевок, но обычно российские туристы через две-три недели уже не учитывают фактор ЧП, произошедшего в той или иной локации. "Плюс надо понимать, что если никаких ограничительных мер для иностранцев в Стамбуле не последует, то существенно это не должно сказаться на турпотоке", — отметил Мурадян.Не прогнозируют отмен и в "Интуристе". Главная причина — высокая стоимость билетов. "В основном туристы выбирают невозвратный тариф, поэтому в большинстве случаев отказываться от поездки не будут", — пояснили в пресс-службе.По данным Tez Tour, Турция остается одним из наиболее востребованных направлений у путешественников из России в этом осенне-зимнем сезоне. Представители принимающего офиса туроператора находятся на связи со всеми клиентами и готовы оказать поддержку в случае необходимости, добавляют в компании.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль. Сообщается о шести погибших и более 80 пострадавших. Власти страны расценивают это как теракт.
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новости - туризм, стамбул, турция, анталья (провинция), интурист, tez tour, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Турция, Анталья (провинция), Интурист, Tez Tour, Туризм, туристы
16:38 14.11.2022 (обновлено: 16:39 14.11.2022)
 
Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию

Эксперты: массовых отказов от туров в Турцию не будет, но продажи могут замедлиться

© РИА Новости / Кемаль Аслан / Перейти в медиабанкТуристы на набережной недалеко от мечети Ортакёй в Стамбуле
Туристы на набережной недалеко от мечети Ортакёй в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Кемаль Аслан
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры не ждут массовых отказов от уже забронированных путевок в Турцию после теракта в Стамбуле, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Мы не прогнозируем массовых отмен в связи с тем, что Стамбул — это довольно востребованное направление для бизнес-поездок, а также транспортный хаб. Какая-то часть туристов может перенести путешествия, но тогда речь будет идти именно о переносах, не об отказах", — заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.
Он добавил, что не исключена небольшая просадка продаж новых путевок, но обычно российские туристы через две-три недели уже не учитывают фактор ЧП, произошедшего в той или иной локации.
"Плюс надо понимать, что если никаких ограничительных мер для иностранцев в Стамбуле не последует, то существенно это не должно сказаться на турпотоке", — отметил Мурадян.
Не прогнозируют отмен и в "Интуристе". Главная причина — высокая стоимость билетов. "В основном туристы выбирают невозвратный тариф, поэтому в большинстве случаев отказываться от поездки не будут", — пояснили в пресс-службе.
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Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль. Сообщается о шести погибших и более 80 пострадавших. Власти страны расценивают это как теракт.
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