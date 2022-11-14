https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831357311.html

Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию

Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию - РИА Новости, 14.11.2022

Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию

Российские туроператоры не ждут массовых отказов от уже забронированных путевок в Турцию после теракта в Стамбуле, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:38

2022-11-14T16:38

2022-11-14T16:39

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры не ждут массовых отказов от уже забронированных путевок в Турцию после теракта в Стамбуле, рассказали РИА Новости представители отрасли.Он добавил, что не исключена небольшая просадка продаж новых путевок, но обычно российские туристы через две-три недели уже не учитывают фактор ЧП, произошедшего в той или иной локации. "Плюс надо понимать, что если никаких ограничительных мер для иностранцев в Стамбуле не последует, то существенно это не должно сказаться на турпотоке", — отметил Мурадян.Не прогнозируют отмен и в "Интуристе". Главная причина — высокая стоимость билетов. "В основном туристы выбирают невозвратный тариф, поэтому в большинстве случаев отказываться от поездки не будут", — пояснили в пресс-службе.По данным Tez Tour, Турция остается одним из наиболее востребованных направлений у путешественников из России в этом осенне-зимнем сезоне. Представители принимающего офиса туроператора находятся на связи со всеми клиентами и готовы оказать поддержку в случае необходимости, добавляют в компании.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль. Сообщается о шести погибших и более 80 пострадавших. Власти страны расценивают это как теракт.

https://ria.ru/20221114/stambul-1831346224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, стамбул, турция, анталья (провинция), интурист, tez tour, туризм, туристы