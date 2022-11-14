https://ria.ru/20221114/voronezh-1831359390.html

В воронежском кафе посетители подрались с охранниками

В воронежском кафе посетители подрались с охранниками - РИА Новости, 14.11.2022

В воронежском кафе посетители подрались с охранниками

Полиция начала проверку обстоятельств конфликта между посетителями одного из кафе в Воронеже и охраной заведения, сообщила в понедельник РИА Новости начальник... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:25

2022-11-14T14:25

2022-11-14T14:37

происшествия

воронеж

telegram (приложение)

кафе

полиция

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c46abb00cde09b3d756245cc09a01606.jpg

ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Полиция начала проверку обстоятельств конфликта между посетителями одного из кафе в Воронеже и охраной заведения, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова."В 01.20 (мск) 13 ноября в ОП №5 УМВД по Воронежу поступило заявление от 39-летней местной жительницы о причинении ей телесных повреждений и морального вреда. Предварительно установлено, что в кафе на улице Генерала Лизюкова возник конфликт между сотрудниками охраны заведения и посетителями", — рассказала Куликова.По ее словам, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также степень тяжести повреждений заявительницы.Видео стычки мужчин в камуфляжной форме с молодыми людьми и девушками появилось в местных Telegram-каналах вечером в воскресенье. В ролике уточнялось, инцидент у кафе "Альтштадт" произошел якобы из-за сорванного немецкого флага.Администрация заведения вызвала группу быстрого реагирования, которая, по данным каналов, вывела всех из кафе, а затем охранники "распыляли газ в лицо всем причастным и непричастным и провоцировали на драку".

https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830538945.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, воронеж, telegram (приложение), кафе, полиция, новости - туризм, туризм