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В воронежском кафе посетители подрались с охранниками - РИА Новости, 14.11.2022
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В воронежском кафе посетители подрались с охранниками
В воронежском кафе посетители подрались с охранниками - РИА Новости, 14.11.2022
В воронежском кафе посетители подрались с охранниками
Полиция начала проверку обстоятельств конфликта между посетителями одного из кафе в Воронеже и охраной заведения, сообщила в понедельник РИА Новости начальник... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:25
2022-11-14T14:37
происшествия
воронеж
telegram (приложение)
кафе
полиция
новости - туризм
туризм
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ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Полиция начала проверку обстоятельств конфликта между посетителями одного из кафе в Воронеже и охраной заведения, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова."В 01.20 (мск) 13 ноября в ОП №5 УМВД по Воронежу поступило заявление от 39-летней местной жительницы о причинении ей телесных повреждений и морального вреда. Предварительно установлено, что в кафе на улице Генерала Лизюкова возник конфликт между сотрудниками охраны заведения и посетителями", — рассказала Куликова.По ее словам, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также степень тяжести повреждений заявительницы.Видео стычки мужчин в камуфляжной форме с молодыми людьми и девушками появилось в местных Telegram-каналах вечером в воскресенье. В ролике уточнялось, инцидент у кафе "Альтштадт" произошел якобы из-за сорванного немецкого флага.Администрация заведения вызвала группу быстрого реагирования, которая, по данным каналов, вывела всех из кафе, а затем охранники "распыляли газ в лицо всем причастным и непричастным и провоцировали на драку".
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происшествия, воронеж, telegram (приложение), кафе, полиция, новости - туризм, туризм
Происшествия, Воронеж, Telegram (приложение), Кафе, Полиция, Новости - Туризм, Туризм
14:25 14.11.2022 (обновлено: 14:37 14.11.2022)
 
В воронежском кафе посетители подрались с охранниками

Потасовка в воронежском кафе из-за флага Германии стала поводом для полицейской проверки

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Полиция начала проверку обстоятельств конфликта между посетителями одного из кафе в Воронеже и охраной заведения, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
"В 01.20 (мск) 13 ноября в ОП №5 УМВД по Воронежу поступило заявление от 39-летней местной жительницы о причинении ей телесных повреждений и морального вреда. Предварительно установлено, что в кафе на улице Генерала Лизюкова возник конфликт между сотрудниками охраны заведения и посетителями", — рассказала Куликова.
По ее словам, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также степень тяжести повреждений заявительницы.
Видео стычки мужчин в камуфляжной форме с молодыми людьми и девушками появилось в местных Telegram-каналах вечером в воскресенье. В ролике уточнялось, инцидент у кафе "Альтштадт" произошел якобы из-за сорванного немецкого флага.
Администрация заведения вызвала группу быстрого реагирования, которая, по данным каналов, вывела всех из кафе, а затем охранники "распыляли газ в лицо всем причастным и непричастным и провоцировали на драку".
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