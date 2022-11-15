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Новый сервис предложит россиянам отели в ОАЭ, Египте и Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 15.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221115/mtctravel-1831551415.html
Новый сервис предложит россиянам отели в ОАЭ, Египте и Юго-Восточной Азии
Новый сервис предложит россиянам отели в ОАЭ, Египте и Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 15.11.2022
Новый сервис предложит россиянам отели в ОАЭ, Египте и Юго-Восточной Азии
"МТС Travel" предложит туристам отели в СНГ, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Египте и Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:31
2022-11-15T12:08
туризм
россия
турция
мтс
новости - туризм
туризм
туристы
отели
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "МТС Travel" предложит туристам отели в СНГ, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Египте и Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор сервиса Вадим Мельников."В первую очередь хотим подключить те направления, которые сейчас наиболее востребованы россиянами. До конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье. Будем стараться удовлетворить спрос на путешествия по доступным заграничным направлениям", — отметил Мельников.Он уточнил, что сейчас клиенты сервиса могут оплатить бронирование картами российских банков, в будущем станет доступна оплата и зарубежными. "Ориентируемся мы в первую очередь на русскоговорящую аудиторию. Англоязычная версия появится через какое-то время. Пока нет сроков, посмотрим по спросу", — добавил глава компании.Ранее во вторник глава компании сообщил РИА Новости, что "МТС Travel" запустила сервис бронирования отелей по России. Сейчас, помимо объектов размещения внутри страны, туристы могут выбрать гостиницу в Турции.
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россия, турция, мтс, новости - туризм, туризм, туристы, отели, снг, оаэ, юго-восточная азия
Туризм, Россия, Турция, МТС, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Отели, СНГ, ОАЭ, Юго-Восточная Азия
10:31 15.11.2022 (обновлено: 12:08 15.11.2022)
 
Новый сервис предложит россиянам отели в ОАЭ, Египте и Юго-Восточной Азии

Сервис "МТС Travel" предложит россиянам отели в СНГ и ОАЭ

© Фото : Freepik / Racool_studioДевушка во время работы в интернете
Девушка во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Freepik / Racool_studio
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "МТС Travel" предложит туристам отели в СНГ, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Египте и Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор сервиса Вадим Мельников.
"В первую очередь хотим подключить те направления, которые сейчас наиболее востребованы россиянами. До конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье. Будем стараться удовлетворить спрос на путешествия по доступным заграничным направлениям", — отметил Мельников.
Он уточнил, что сейчас клиенты сервиса могут оплатить бронирование картами российских банков, в будущем станет доступна оплата и зарубежными.
"Ориентируемся мы в первую очередь на русскоговорящую аудиторию. Англоязычная версия появится через какое-то время. Пока нет сроков, посмотрим по спросу", — добавил глава компании.
Ранее во вторник глава компании сообщил РИА Новости, что "МТС Travel" запустила сервис бронирования отелей по России. Сейчас, помимо объектов размещения внутри страны, туристы могут выбрать гостиницу в Турции.
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1 ноября, 11:59Сказано в эфире
"Единичные случаи". Турецкие отели начали принимать карты "Мир"
 
ТуризмРоссияТурцияМТСНовости - ТуризмТуризмтуристыОтелиСНГОАЭЮго-Восточная Азия
 
 
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