https://ria.ru/20221115/mtctravel-1831551415.html

Новый сервис предложит россиянам отели в ОАЭ, Египте и Юго-Восточной Азии

Новый сервис предложит россиянам отели в ОАЭ, Египте и Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 15.11.2022

Новый сервис предложит россиянам отели в ОАЭ, Египте и Юго-Восточной Азии

"МТС Travel" предложит туристам отели в СНГ, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Египте и Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:31

2022-11-15T10:31

2022-11-15T12:08

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "МТС Travel" предложит туристам отели в СНГ, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Египте и Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор сервиса Вадим Мельников."В первую очередь хотим подключить те направления, которые сейчас наиболее востребованы россиянами. До конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье. Будем стараться удовлетворить спрос на путешествия по доступным заграничным направлениям", — отметил Мельников.Он уточнил, что сейчас клиенты сервиса могут оплатить бронирование картами российских банков, в будущем станет доступна оплата и зарубежными. "Ориентируемся мы в первую очередь на русскоговорящую аудиторию. Англоязычная версия появится через какое-то время. Пока нет сроков, посмотрим по спросу", — добавил глава компании.Ранее во вторник глава компании сообщил РИА Новости, что "МТС Travel" запустила сервис бронирования отелей по России. Сейчас, помимо объектов размещения внутри страны, туристы могут выбрать гостиницу в Турции.

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/mir-1828356912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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