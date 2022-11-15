https://ria.ru/20221115/melnikov-1831446079.html

Вадим Мельников: наша задача – чтобы Booking было некуда возвращаться

Вадим Мельников: наша задача – чтобы Booking было некуда возвращаться - РИА Новости, 15.11.2022

Вадим Мельников: наша задача – чтобы Booking было некуда возвращаться

Мобильный оператор МТС летом 2022 года купил сервис бронирования Bronevik и создал площадку по бронированию отелей MTС Travel. Зачем рынку еще один игрок в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:00

2022-11-15T10:00

2022-11-15T11:48

интервью

россия

юго-восточная азия

египет

мтс

снг

airbnb

путешествия

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Мобильный оператор МТС летом 2022 года купил сервис бронирования Bronevik и создал площадку по бронированию отелей MTС Travel. Зачем рынку еще один игрок в сфере туризма, чем он будет отличаться от конкурентов, смогут ли им пользоваться иностранцы и станет ли он заменой ушедшему из России Booking, РИА Новости в своем первом интервью рассказал гендиректор компании Вадим Мельников.– МТС уже не первый раз заходит в сегмент путешествий, но впервые – так масштабно. Какие цели преследуете?– МТС – это экосистема, и она должна содержать разные виды услуг, в том числе эмоциональную составляющую. Путешествия – это как раз про эмоции. По нашим данным, в среднем человек совершает 3,5 поездки в год, но и в промежутках мы постоянно думаем о путешествиях, находясь в одном, планируем следующее. Поэтому мы хотим создать платформу, помогающую человеку планировать поездку и стимулирующую пользование другими сервисами.То есть, человек хочет поехать на концерт, мы ему тут же предлагаем билеты и проживание и, наоборот, человек уже едет в какой-то регион по своим делам, а мы ему говорим: "Здесь вечером будет концерт". И, учитывая, что мы много где присутствуем и понимаем интересы человека, мы можем рекомендовать наиболее релевантные сервисы и мероприятия.Также мы хотим добавить медийную составляющую – travel-гиды, популярные и необычные маршруты, советы от местных жителей: куда сходить, что попробовать в конкретном месте. Чтобы можно было у нас и забронировать путешествие, и спланировать его. Мы хотим стать таким бадди (приятель – англ.), помощником, который может решить разные задачи.– Вы купили Bronevik за четыре миллиарда рублей, какие инвестиции еще запланированы в этом сегменте?– Чтобы нанять команду и запустить активности, нам понадобятся один-два миллиарда рублей в перспективе трех лет, но финальная сумма сильно зависит от того, как будет развиваться ситуация на российском рынке туризма.– Когда планируете выйти на прибыль?– Если говорить про группу компаний МТС Travel вместе с Bronevik, то мы уже прибыльные, Bronevik мы купили прибыльным. В остальном – мы пока стартап, хоть и внутри корпорации. Да, EBITDA, естественно, будет положительная в 2024-2025 годах. Но на первые пару лет задача у нас стоит по доле рынка и выручке – это основное. Нам важно не уронить EBITDA до определенного уровня, ее рост – это следующее. Но главная задача пока – стать игроком номер один на рынке, а это в первую очередь инвестиции.– У вас довольно много конкурентов в этой сфере. Как собираетесь выделяться?– Конкуренция – вещь хорошая, вопрос в том, на какую аудиторию работает сервис. Вот был на рынке Booking, который занимал порядка 80% рынка бронирований и обслуживал тысячи путешественников, и сейчас на его месте брешь. МТС – это почти 80 миллионов абонентов в России. Только с этой точки зрения у нас уже большой фундамент, чтобы заполнить освободившуюся нишу.– Сколько времени вы себе на это даете?– Для зрелого продукта с разными сервисами, не только с бронированием отелей, это три-пять лет. Мы реалистично смотрим на рынок, понимаем, что тот же Booking когда-то может вернуться, вопрос в том, что за это время нужно сделать конкурентный сервис. Наша задача – чтобы Booking было некуда возвращаться в России. Вряд ли возвращение зарубежных игроков произойдет раньше, чем через пять лет – я лично не вижу предпосылок для изменения конъюнктуры рынка.– Покупка Bronevik.com – часть стратегии завоевания рынка?– В целом, да. Строить продукт с нуля в нынешней ситуации долго, можно упустить возможность получить долю и так конкурентного рынка. Bronevik до своего текущего состояния шел восемь-десять лет, окно возможностей на рынке бронирования жилья в России сейчас ограничено, конкуренты развиваются. Чтобы стать лидером, нужен неорганический рост.Почему Bronevik? Это система бронирования, которая имеет прямые договоры с отелями. Ходить по рынку и контрактовать отели – это долго и специфично, поэтому мы купили игрока с наибольшим количеством контактов на рынке – более 26 тысяч отелей и гостиниц из 27 тысяч официально зарегистрированных, то есть почти 100%. Плюс к этому множество объектов без формальной классификации – апартаменты, хостелы и тому подобное.– "Броневик" останется самостоятельным или полностью перейдет под управление МТС? Будете ли вы его переименовывать?– Нет, "Броневик" останется "Броневиком". Это известный на рынке бренд, и компания будет и дальше оказывать услуги другим площадкам, хотя это и стопроцентная "дочка" МТС Travel.– Как вы планируете конкурировать с прямыми сайтами отелей, на которые сегодня приходится 70-80% бронирований, а также лидерами из числа сервисов – Яндекс.Путешествиями, "Алеаном"?– Все же это не 70-80%, а, по нашим данным, порядка 50-55%. У этого вопроса есть два аспекта: собственно, отели и потребители. Для потребителя, так скажем, гораздо удобнее зайти на один, максимум два ресурса, сравнить предложения отелей в одном интерфейсе с одним и тем же набором функций, получить гарантию от сервиса в случае незаселения и так далее. То есть мы даем гарантию того, что, если случился овербукинг, мы сделаем так, чтобы человека поселили в соседний такой же отель. Если вы самостоятельно бронируете отель на его сайте, такая гарантия у вас есть далеко не всегда.С точки зрения отелей, сначала они очень обрадовались, когда Booking ушел, потому что им казалось, что им навязывали высокую комиссию. Комиссия, на самом деле, у него была такая же, как и сейчас у всех – в среднем 15-17%, в зависимости от условий отеля. При этом у Booking были дополнительные сервисы по привлечению клиентов, которые действительно стоили дополнительных денег.И когда площадка приостановила работу в России, отели столкнулись с тем, что клиента привлекать все равно как-то надо. И на круг получается, что теперь ты тратишь на продвижение в два раза больше, чем раньше, а эффект в два раза хуже. И мы для себя в том числе видим задачу – помочь отелям с продвижением.– Будет ли у вас действовать защита клиента, как была, например, у Booking?– Безусловно, у нас уже есть стандарты по подключению новых отелей. То есть, когда отель отправляет заявку на подключение к нашей системе, есть специальный сервис-менеджер, который приезжает в объект и своими глазами убеждается, что там все в порядке. Для этого у нас по России шесть офисов, и я думаю, что они будут расширяться дальше.С другой стороны, есть инструмент "черных" списков. То есть, если мы видим существенный объем жалоб, отель попадает в "черный список". Причины могут быть совершенно разные, но, если отель работает по стандартам, он туда не попадет.– А рейтинг отелей на сайте планируете запустить?– Обязательно. То, с чем мы сейчас столкнулись, это отсутствие адекватной базы отзывов и базы рейтингов отелей по России. Нужно помочь человеку выбрать, поэтому нужны отзывы, причем тех людей, которые в этом отеле реально жили.– Сколько у вас уже отелей сейчас?– У Bronevik порядка 50 тысяч прямых контрактов с объектами размещения в России. Это не только отели, но и гостевые дома, хостелы, апартаменты. Еще есть некоторое количество в странах СНГ – более двух тысяч. На витрине МТС Travel на этапе запуска будет 14 тысяч отелей и гостиниц по России, это объекты с высоким уровнем успешных заселений – более 99%. Количество предложений и по России, и за рубежом будет постоянно расти.– Планируете ли какие-то партнерства, например, интеграции билетных сервисов?– Безусловно, при наличии трафика на бронирование жилья, странно его не конвертировать в предложение по продаже авиа-, ж/д– и автобусных билетов. У нас в планах есть интеграция в каком-то виде с билетными сервисами – не в ближайшее время, условно, в течение девяти месяцев, но такие планы есть. Плюс экскурсии, гиды и аренда авто, квадроциклов, кемпингов, когда-то и яхт, домов на колесах. Тут вопрос денег в этом сегменте и спроса. Но мы открыты ко всему, на что есть спрос.– А квартиры вы будете предлагать в аренду?– Апартаменты бывают двух типов: от юридических лиц или ИП и так называемые peer-to-peer предложения, от физических лиц. В последний сегмент мы не видим возможности идти, он высокорисковый с точки зрения репутации. У того же Airbnb огромный бюджет заложен на всевозможные неприятные инциденты – грабежи, мошенничество и тому подобное. Мы туда идти не готовы. А что касается апартаментов от юридических лиц, сейчас Bronevik работает с компаниями, у которых минимум три объекта, в перспективе, думаю, снизим условие до двух.– Какие страны планируете осваивать дальше?– Хотим в первую очередь подключить те направления, которые сейчас наиболее востребованы россиянами – например, Арабские Эмираты, Юго-Восточная Азия, Египет. Будем стараться удовлетворить спрос на путешествия по доступным заграничным направлениям. Рынок заграничных путешествий сейчас также адаптируется к изменениям – растет популярность Юго-Восточной Азии, которая открывается после ковидных ограничений, появляются новые прямые маршруты для россиян. Мы будем стараться предоставить и такое предложение.– А на кого рассчитан сервис – на российских путешественников или зарубежных тоже? Будет ли возможность расплатиться картами других стран и в иных валютах?– Сейчас на МТС Travel можно оплатить бронирование картами российских банков, задачу направить деньги за рубеж мы берем на себя – у МТС собственная финтех-экспертиза. В какой-то перспективе появится оплата и зарубежными картами. Ориентируемся мы в первую очередь на русскоговорящую аудиторию. Англоязычная версия сервиса появится через какое-то время. Пока нет сроков, посмотрим по спросу – сейчас въездной туризм схлопнулся с 20 миллионов туристов до 150 тысяч в год, поэтому пока это не первый приоритет.

https://ria.ru/20221110/booking-1830482711.html

https://ria.ru/20221028/puteshestviya-1827579538.html

https://ria.ru/20221021/turisty-1825618273.html

https://ria.ru/20221026/turizm-1826801123.html

россия

юго-восточная азия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, юго-восточная азия, египет, мтс, снг, airbnb, путешествия, туризм, новости - туризм