https://ria.ru/20221117/metro-1832105787.html

Метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году, сообщил Собянин

Метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году, сообщил Собянин - РИА Новости, 17.11.2022

Метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году, сообщил Собянин

Станция Солнцевской линии московского метро "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T07:09

2022-11-17T07:09

2022-11-17T12:27

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Станция Солнцевской линии московского метро "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, сегодня это, дальше — строительство новых линий", — сказал он.В сентябре Собянин осмотрел стройку, где к тому моменту уже завершили проходку последнего, четвертого, тоннеля на перегоне между "Рассказовкой" и "Внуково". Мэр отмечал, что работы идут по графику и должны завершиться к сентябрю 2023 года.Строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями, "Пыхтино" и "Внуково", началось в октябре 2019 года. Это линия мелкого заложения с метромостом длиной 460 метров через реку Ликову.Также, по словам мэра, специалисты прорабатывают проект пятого московского центрального диаметра с подземным тоннелем через центр города.Власти стремятся интегрировать в единую систему весь тяжелый рельсовый транспорт. Сегодня развитие метро невозможно без железных дорог, МЦК и МЦД — это такие же системные транспортные хабы, как метро, и работают по тем же принципам, заключил Собянин.

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Собянин: "Станция Солнцевской линии метро "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году" Станция Солнцевской линии метро Москвы "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки, и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, сегодня это, дальше — строительство новых линий", — сказал он. 2022-11-17T07:09 true PT0M22S

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общество, сергей собянин, москва, новая москва, новости - туризм