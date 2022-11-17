https://ria.ru/20221117/metro-1832105787.html
Метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году, сообщил Собянин
Метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году, сообщил Собянин - РИА Новости, 17.11.2022
Метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году, сообщил Собянин
Станция Солнцевской линии московского метро "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T07:09
2022-11-17T07:09
2022-11-17T12:27
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Станция Солнцевской линии московского метро "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, сегодня это, дальше — строительство новых линий", — сказал он.В сентябре Собянин осмотрел стройку, где к тому моменту уже завершили проходку последнего, четвертого, тоннеля на перегоне между "Рассказовкой" и "Внуково". Мэр отмечал, что работы идут по графику и должны завершиться к сентябрю 2023 года.Строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями, "Пыхтино" и "Внуково", началось в октябре 2019 года. Это линия мелкого заложения с метромостом длиной 460 метров через реку Ликову.Также, по словам мэра, специалисты прорабатывают проект пятого московского центрального диаметра с подземным тоннелем через центр города.Власти стремятся интегрировать в единую систему весь тяжелый рельсовый транспорт. Сегодня развитие метро невозможно без железных дорог, МЦК и МЦД — это такие же системные транспортные хабы, как метро, и работают по тем же принципам, заключил Собянин.
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Собянин: "Станция Солнцевской линии метро "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году"
Станция Солнцевской линии метро Москвы "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки, и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, сегодня это, дальше — строительство новых линий", — сказал он.
2022-11-17T07:09
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общество, сергей собянин, москва, новая москва, новости - туризм
Общество, Сергей Собянин, Москва, Новая Москва, Туризм, Новости - Туризм
07:09 17.11.2022 (обновлено: 12:27 17.11.2022)
Метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году, сообщил Собянин
Собянин: станция Солнцевской линии метро "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Станция Солнцевской линии московского метро "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву
, сегодня это, дальше — строительство новых линий", — сказал он.
В сентябре Собянин осмотрел стройку, где к тому моменту уже завершили проходку последнего, четвертого, тоннеля на перегоне между "Рассказовкой" и "Внуково". Мэр отмечал, что работы идут по графику и должны завершиться к сентябрю 2023 года.
Строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями, "Пыхтино" и "Внуково", началось в октябре 2019 года. Это линия мелкого заложения с метромостом длиной 460 метров через реку Ликову.
Также, по словам мэра, специалисты прорабатывают проект пятого московского центрального диаметра с подземным тоннелем через центр города.
Власти стремятся интегрировать в единую систему весь тяжелый рельсовый транспорт. Сегодня развитие метро невозможно без железных дорог, МЦК и МЦД — это такие же системные транспортные хабы, как метро, и работают по тем же принципам, заключил Собянин.