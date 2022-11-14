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При теракте в Стамбуле пострадали трое россиян

При теракте в Стамбуле пострадали трое россиян - РИА Новости, 14.11.2022

При теракте в Стамбуле пострадали трое россиян

Россияне получили ранения в результате теракта в Стамбуле, сообщило генконсульство. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:34

2022-11-14T11:34

2022-11-14T13:47

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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Россияне получили ранения в результате теракта в Стамбуле, сообщило генконсульство. Накануне днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, погибли шесть человек. Пострадали более 80-ти. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего.Полиция задержала 46 человек по делу о теракте, в том числе женщину, которую подозревают в исполнении. На опубликованном видео показано, как она около 40 минут сидит на скамейке, а после взрыва не оглядываясь убегает, глядя в экран телефона.Как сообщила газета Milliyet со ссылкой на силовиков, теракт устроила гражданка Сирии Ахлам Альбашир. На допросе она призналась в связях с Рабочей партией Курдистана. Эту организацию в Турции считают террористической.

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Варвара Скокшина

стамбул, россия, в мире, взрыв в стамбуле, новости - туризм