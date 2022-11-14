https://ria.ru/20221114/terakt-1831299494.html
При теракте в Стамбуле пострадали трое россиян
При теракте в Стамбуле пострадали трое россиян - РИА Новости, 14.11.2022
При теракте в Стамбуле пострадали трое россиян
Россияне получили ранения в результате теракта в Стамбуле, сообщило генконсульство. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:34
2022-11-14T11:34
2022-11-14T13:47
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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Россияне получили ранения в результате теракта в Стамбуле, сообщило генконсульство. Накануне днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, погибли шесть человек. Пострадали более 80-ти. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего.Полиция задержала 46 человек по делу о теракте, в том числе женщину, которую подозревают в исполнении. На опубликованном видео показано, как она около 40 минут сидит на скамейке, а после взрыва не оглядываясь убегает, глядя в экран телефона.Как сообщила газета Milliyet со ссылкой на силовиков, теракт устроила гражданка Сирии Ахлам Альбашир. На допросе она призналась в связях с Рабочей партией Курдистана. Эту организацию в Турции считают террористической.
https://radiosputnik.ria.ru/20221114/stambul-1831295801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, в мире, взрыв в стамбуле, новости - туризм
Стамбул, Россия, В мире, Взрыв в Стамбуле, Туризм, Новости - Туризм
11:34 14.11.2022 (обновлено: 13:47 14.11.2022)
При теракте в Стамбуле пострадали трое россиян
Генконсульство России: в теракте на улице Истикляль в Стамбуле пострадали трое россиян
АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Россияне получили ранения в результате теракта в Стамбуле, сообщило генконсульство.
"По уточненной информации, в результате взрыва <…> пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию", — отметили в диппредставительстве.
Накануне днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган
, погибли шесть человек. Пострадали более 80-ти. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего.
Полиция задержала 46 человек по делу о теракте, в том числе женщину, которую подозревают в исполнении. На опубликованном видео показано, как она около 40 минут сидит на скамейке, а после взрыва не оглядываясь убегает, глядя в экран телефона.
Как сообщила газета Milliyet со ссылкой на силовиков, теракт устроила гражданка Сирии Ахлам Альбашир. На допросе она призналась в связях с Рабочей партией Курдистана. Эту организацию в Турции считают террористической.