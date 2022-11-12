07:01 12.11.2022 (обновлено: 07:03 12.11.2022)
Самое важное в туризме за неделю: горнолыжный сезон и чемодан с деньгами
Важные новости туризма за неделю: горнолыжный сезон, отмена ограничений и турецкий запрет
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Постпраздничная неделя ноября выдалась относительно спокойной, не считая криминала. Из ожидаемых плохих новостей – вновь продлено ограничение полетов в 11 российских аэропортов. Удивила Турция, которая частично закрыла небо. Из хороших – дан старт горнолыжному сезону, в ОАЭ отменили коронавирусные ограничения, в Египте и Узбекистане обещают Tax Free. Правда, африканской стране еще предстоит разобраться с пикантными фото на фоне пирамид. О самом важном за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Горнолыжный сезон в России официально открыт. Первым оказался "Большой Вудъявр" в Кировске. В этом году он открыл сезон раньше всех в России – 6 ноября. 11 ноября эстафету принял курорт Шерегеш в Кемеровской области. Сегодня там основные мероприятия: мастер-классы от спортсменов российской сборной Ильи Витюгова и Виктории Черниковой, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад всех инструкторских школ Шерегеша, батл между лыжниками и сноубордистами. Ждем Эльбрус.
Ростуризм в России официально закрыт еще с 20 октября, а вот его ликвидацию планируется завершить к 15 марта 2023 года. Распоряжение об окончательном упразднении ведомства к этому сроку подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава ликвидируемого Ростуризма Зарина Догузова отказалась стать заместителем министра экономического развития.
С 7 ноября власти ОАЭ сняли почти все ограничения, связанные с COVID-19. Маски для посещения достопримечательностей и публичных мест больше не нужны. С 8 ноября Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов. Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Чтобы желание побывать в ОАЭ стало сильнее, еще одна новость: в Абу-Даби планируют запустить летающие такси. Правда, сроки нововведения не называют, зато начать производить летающие мотоциклы обещают уже в следующем году.
Неожиданно выступила Турция: страна запретила пролеты российских самолетов с двойной регистрацией. "Это дискриминация", — прокомментировали новость в Минтрансе России. В ведомстве объяснили: для устранения нарушения положений Чикагской конвенции Бермудам необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в России, а затягивание этого процесса – "грубое нарушение". Туроператоры успокоили путешественников: стоимость путевок в Египет не увеличится, а время в пути изменится незначительно, на 20-30 минут.
В саму Турцию туры продаются с большими скидками. Правда, низкие цены актуальны лишь для тех смельчаков, кто готов уже сейчас планировать летний отдых-2023.
В Египте как раз пляжный сезон, и в аэропорту Шарм-эш-Шейха заработала система Tax Free для иностранцев (в Узбекистане ее начнут вводить в следующем году).
При этом в Египте может вырасти число сотрудников туристической полиции, планируется и штрафы увеличить. Надо же следить за теми, кто хочет взять сувенир бесплатно, например, отколов кусочек пирамиды. Или поразить подписчиков своих соцсетей фотосъемкой ню на фоне древностей. В минувший понедельник одна туристка в Гизе уже оголилась.
Были на неделе и курьезные новости. Например, сначала турецкие СМИ сообщили, что турагентство в России по ошибке отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы — Мадрида. Предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай рассказал, что туристов "очень хорошо приняли", они провели отличный день. Правда, кого же все-таки там встретили – неизвестно. Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян пояснил, что новость – фейк.
10 ноября, 08:00ТуризмПляжи, горы, спа-курорты. Выбираем туры на Новый год
Еще одна странная новость, но не фейк: в США служба безопасности в аэропорта Флориды нашла в багаже пистолет, спрятанный в курице. Государственная Администрация транспортной безопасности предупредила: засовывать огнестрельное оружие в птицу — "пустая трата времени". Последовали ли аресты тех, кто так перевозил пистолет, – неизвестно.
В России же ищут злоумышленников, ограбивших возле аэропорта Домодедово гостей из Бишкека. История похожа на сюжет боевика. Грабители в масках напали на пассажиров, прилетевших из Киргизии, и встречавших их, некоторых затолкали в машины, забрали рюкзак и чемодан с деньгами. Потом пострадавших нашли в лесу. Полиция не называет сумму похищенных средств, однако ранее информированный источник заявлял РИА Новости, что у пассажиров из Бишкека отобрали около четырех миллионов долларов.
Из хороших новостей, пришедших под вечер пятницы, — новые рейсы в Таиланд. Крупнейшие туроператоры хотят запустить чартерные программы более чем из десяти регионов России.