https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830538945.html

Злоумышленников, ограбивших в Домодедово прилетевших из Бишкека, ищут

Злоумышленников, ограбивших в Домодедово прилетевших из Бишкека, ищут - РИА Новости, 10.11.2022

Злоумышленников, ограбивших в Домодедово прилетевших из Бишкека, ищут

Грабители в масках напали в "Домодедово" на пассажиров, прилетевших из Бишкека, и встречавших их, некоторых затолкали в машины, забрали рюкзак и чемодан с... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:45

2022-11-10T15:45

2022-11-10T17:06

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

домодедово (аэропорт)

москва

бишкек

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новости - туризм

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Грабители в масках напали в "Домодедово" на пассажиров, прилетевших из Бишкека, и встречавших их, некоторых затолкали в машины, забрали рюкзак и чемодан с деньгами, потом похищенных людей нашли в лесу, сообщили журналистам в пресс-службе УТ МВД по ЦФО.Как рассказали в пресс-службе, в полицию аэропорта "Домодедово" поступила информация, что на привокзальной площади "неизвестные совершили вооруженное нападение на граждан".По предварительной информации полиции, на пассажиров, прилетевших из Бишкека в Москву, а также встречающих их лиц напала "группа вооруженных людей в масках". Угрожая предметами, "похожими на автоматическое оружие", они забрали рюкзак и чемодан с деньгами, посадили нескольких встречающих в машины и вместе с ними скрылись с места происшествия."Через некоторое время в лесополосе транспортные полицейские обнаружили две брошенные иномарки, а рядом с ними – ранее похищенных граждан", - отметили в ведомстве.В пресс-службе добавили, что правоохранители разыскивают подозреваемых. Объявлен план "Перехват".Полиция не называет сумму похищенного, однако ранее информированный источник заявлял РИА Новости, что у пассажиров из Бишкека отобрали около 4 миллионов долларов.

https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830487479.html

https://ria.ru/20220404/ograblenie-1781667551.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), домодедово (аэропорт), москва, бишкек, новости - туризм