https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830538945.html
Злоумышленников, ограбивших в Домодедово прилетевших из Бишкека, ищут
Злоумышленников, ограбивших в Домодедово прилетевших из Бишкека, ищут - РИА Новости, 10.11.2022
Злоумышленников, ограбивших в Домодедово прилетевших из Бишкека, ищут
Грабители в масках напали в "Домодедово" на пассажиров, прилетевших из Бишкека, и встречавших их, некоторых затолкали в машины, забрали рюкзак и чемодан с... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:45
2022-11-10T15:45
2022-11-10T17:06
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
домодедово (аэропорт)
москва
бишкек
туризм
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Грабители в масках напали в "Домодедово" на пассажиров, прилетевших из Бишкека, и встречавших их, некоторых затолкали в машины, забрали рюкзак и чемодан с деньгами, потом похищенных людей нашли в лесу, сообщили журналистам в пресс-службе УТ МВД по ЦФО.Как рассказали в пресс-службе, в полицию аэропорта "Домодедово" поступила информация, что на привокзальной площади "неизвестные совершили вооруженное нападение на граждан".По предварительной информации полиции, на пассажиров, прилетевших из Бишкека в Москву, а также встречающих их лиц напала "группа вооруженных людей в масках". Угрожая предметами, "похожими на автоматическое оружие", они забрали рюкзак и чемодан с деньгами, посадили нескольких встречающих в машины и вместе с ними скрылись с места происшествия."Через некоторое время в лесополосе транспортные полицейские обнаружили две брошенные иномарки, а рядом с ними – ранее похищенных граждан", - отметили в ведомстве.В пресс-службе добавили, что правоохранители разыскивают подозреваемых. Объявлен план "Перехват".Полиция не называет сумму похищенного, однако ранее информированный источник заявлял РИА Новости, что у пассажиров из Бишкека отобрали около 4 миллионов долларов.
https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830487479.html
https://ria.ru/20220404/ograblenie-1781667551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), домодедово (аэропорт), москва, бишкек, новости - туризм
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Домодедово (аэропорт), Москва, Бишкек, Туризм, Новости - Туризм
15:45 10.11.2022 (обновлено: 17:06 10.11.2022)
Злоумышленников, ограбивших в Домодедово прилетевших из Бишкека, ищут
МВД: грабители похитили в аэропорту Домодедово прибывших из Бишкека людей и увезли в лес
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Грабители в масках напали в "Домодедово" на пассажиров, прилетевших из Бишкека, и встречавших их, некоторых затолкали в машины, забрали рюкзак и чемодан с деньгами, потом похищенных людей нашли в лесу, сообщили журналистам в пресс-службе УТ МВД по ЦФО.
Как рассказали в пресс-службе, в полицию аэропорта "Домодедово" поступила информация, что на привокзальной площади "неизвестные совершили вооруженное нападение на граждан".
По предварительной информации полиции, на пассажиров, прилетевших из Бишкека в Москву, а также встречающих их лиц напала "группа вооруженных людей в масках". Угрожая предметами, "похожими на автоматическое оружие", они забрали рюкзак и чемодан с деньгами, посадили нескольких встречающих в машины и вместе с ними скрылись с места происшествия.
"Через некоторое время в лесополосе транспортные полицейские обнаружили две брошенные иномарки, а рядом с ними – ранее похищенных граждан", - отметили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что правоохранители разыскивают подозреваемых. Объявлен план "Перехват".
Полиция не называет сумму похищенного, однако ранее информированный источник заявлял РИА Новости, что у пассажиров из Бишкека отобрали около 4 миллионов долларов.