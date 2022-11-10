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В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных фотосессий - РИА Новости, 10.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221110/egipet-1830444974.html
В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных фотосессий
В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных фотосессий - РИА Новости, 10.11.2022
В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных фотосессий
В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных или нарушающих правила фотосессий на фоне пирамид и других достопримечательностей, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:20
2022-11-10T19:51
туризм
новости - туризм
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
пирамиды
достопримечательности
туризм
туристы
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных или нарушающих правила фотосессий на фоне пирамид и других достопримечательностей, сообщает АТОР."Нередко туристы пытаются "отколоть" на память куски от пирамид или других исторических объектов, залезть на них ради фотографий, оставить свои "автографы", не говоря уже о мусоре — пластиковых бутылках, обертках", — отмечают в ассоциации.Чтобы свести количество таких случаев к нулю, местные власти предлагают увеличить штат туристической полиции, расширить площадь ограждений вокруг исторических достопримечательностей и ввести систему жестких штрафов за нарушения. Поступают и "воспитательные" варианты — общественные работы по уборке на территории памятников.Уточняется, что новый свод правил египетские депутаты планируют рассмотреть до конца этого года.Местные власти и СМИ снова подняли тему ввода ограничений для путешественников после инцидента 7 ноября, когда иностранка сняла одежду, чтобы сфотографироваться со Сфинксом. После этого Минтуризма и древностей Египта обратилось к зарубежным гостям с просьбой соблюдать нормы и законы, регулирующие посещение таких мест.
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новости - туризм, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), пирамиды, достопримечательности, туризм, туристы, фото
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), пирамиды, Достопримечательности, Туризм, туристы, Фото
19:20 10.11.2022 (обновлено: 19:51 10.11.2022)
 
В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных фотосессий

В Египте хотят ввести наказание для вандалов и любителей обнаженных фотосессий у пирамид

© Fotolia / mirceadobre78Египетские пирамиды на плато Гиза в пригороде Каира
Египетские пирамиды на плато Гиза в пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Fotolia / mirceadobre78
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных или нарушающих правила фотосессий на фоне пирамид и других достопримечательностей, сообщает АТОР.
"Нередко туристы пытаются "отколоть" на память куски от пирамид или других исторических объектов, залезть на них ради фотографий, оставить свои "автографы", не говоря уже о мусоре — пластиковых бутылках, обертках", — отмечают в ассоциации.
Чтобы свести количество таких случаев к нулю, местные власти предлагают увеличить штат туристической полиции, расширить площадь ограждений вокруг исторических достопримечательностей и ввести систему жестких штрафов за нарушения. Поступают и "воспитательные" варианты — общественные работы по уборке на территории памятников.
Уточняется, что новый свод правил египетские депутаты планируют рассмотреть до конца этого года.
Местные власти и СМИ снова подняли тему ввода ограничений для путешественников после инцидента 7 ноября, когда иностранка сняла одежду, чтобы сфотографироваться со Сфинксом. После этого Минтуризма и древностей Египта обратилось к зарубежным гостям с просьбой соблюдать нормы и законы, регулирующие посещение таких мест.
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