https://ria.ru/20221110/egipet-1830444974.html

В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных фотосессий

В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных фотосессий - РИА Новости, 10.11.2022

В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных фотосессий

В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных или нарушающих правила фотосессий на фоне пирамид и других достопримечательностей, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:20

2022-11-10T19:20

2022-11-10T19:51

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египет

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пирамиды

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Египте могут ввести наказание для любителей обнаженных или нарушающих правила фотосессий на фоне пирамид и других достопримечательностей, сообщает АТОР."Нередко туристы пытаются "отколоть" на память куски от пирамид или других исторических объектов, залезть на них ради фотографий, оставить свои "автографы", не говоря уже о мусоре — пластиковых бутылках, обертках", — отмечают в ассоциации.Чтобы свести количество таких случаев к нулю, местные власти предлагают увеличить штат туристической полиции, расширить площадь ограждений вокруг исторических достопримечательностей и ввести систему жестких штрафов за нарушения. Поступают и "воспитательные" варианты — общественные работы по уборке на территории памятников.Уточняется, что новый свод правил египетские депутаты планируют рассмотреть до конца этого года.Местные власти и СМИ снова подняли тему ввода ограничений для путешественников после инцидента 7 ноября, когда иностранка сняла одежду, чтобы сфотографироваться со Сфинксом. После этого Минтуризма и древностей Египта обратилось к зарубежным гостям с просьбой соблюдать нормы и законы, регулирующие посещение таких мест.

https://ria.ru/20221108/egipet-1829902887.html

египет

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Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

новости - туризм, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), пирамиды, достопримечательности, туризм, туристы, фото