https://ria.ru/20221109/egipet-1830147823.html
В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид
В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид - РИА Новости, 09.11.2022
В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид
Министерство туризма Египта призвало иностранцев отказаться от фотосессий в обнаженном виде и уважать традиции государства. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:07
2022-11-09T20:07
2022-11-09T20:08
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 9 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Египта призвало иностранцев отказаться от фотосессий в обнаженном виде и уважать традиции государства."Просим при посещении музеев и достопримечательностей придерживаться правил и законов Египта "ради сохранения туристической репутации страны", — говорится в пресс-релизе ведомства, который есть в распоряжении РИА Новости.О правилах путешественникам решили напомнить после инцидента в понедельник: у пирамид в Гизе туристка оголилась и в таком виде хотела сфотографироваться на фоне Сфинкса."Сотрудники охраны указали девушке на необходимость одеться, так как прогулки в голом виде являются нарушением законов и обычаев Египта", — отмечается в сообщении.После этого туристке, национальность которой не указывается, позволили "беспрепятственно" завершить посещение пирамид, добавляют в министерстве.
https://ria.ru/20221031/giza-1828012099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, гиза, фото, пирамиды, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Гиза, Фото, пирамиды, Туризм, туристы
20:07 09.11.2022 (обновлено: 20:08 09.11.2022)
В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид
Власти Египта призвали туристов отказаться от фотосессий у пирамид в обнаженном виде
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 9 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Египта призвало иностранцев отказаться от фотосессий в обнаженном виде и уважать традиции государства.
"Просим при посещении музеев и достопримечательностей придерживаться правил и законов Египта "ради сохранения туристической репутации страны", — говорится в пресс-релизе ведомства, который есть в распоряжении РИА Новости.
О правилах путешественникам решили напомнить после инцидента в понедельник: у пирамид в Гизе
туристка оголилась и в таком виде хотела сфотографироваться на фоне Сфинкса.
"Сотрудники охраны указали девушке на необходимость одеться, так как прогулки в голом виде являются нарушением законов и обычаев Египта", — отмечается в сообщении.
После этого туристке, национальность которой не указывается, позволили "беспрепятственно" завершить посещение пирамид, добавляют в министерстве.