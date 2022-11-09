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В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
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В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид
В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид - РИА Новости, 09.11.2022
В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид
Министерство туризма Египта призвало иностранцев отказаться от фотосессий в обнаженном виде и уважать традиции государства. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:07
2022-11-09T20:08
туризм
новости - туризм
египет
гиза
фото
пирамиды
туризм
туристы
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 9 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Египта призвало иностранцев отказаться от фотосессий в обнаженном виде и уважать традиции государства."Просим при посещении музеев и достопримечательностей придерживаться правил и законов Египта "ради сохранения туристической репутации страны", — говорится в пресс-релизе ведомства, который есть в распоряжении РИА Новости.О правилах путешественникам решили напомнить после инцидента в понедельник: у пирамид в Гизе туристка оголилась и в таком виде хотела сфотографироваться на фоне Сфинкса."Сотрудники охраны указали девушке на необходимость одеться, так как прогулки в голом виде являются нарушением законов и обычаев Египта", — отмечается в сообщении.После этого туристке, национальность которой не указывается, позволили "беспрепятственно" завершить посещение пирамид, добавляют в министерстве.
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новости - туризм, египет, гиза, фото, пирамиды, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Гиза, Фото, пирамиды, Туризм, туристы
20:07 09.11.2022 (обновлено: 20:08 09.11.2022)
 
В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид

Власти Египта призвали туристов отказаться от фотосессий у пирамид в обнаженном виде

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в медиабанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 9 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Египта призвало иностранцев отказаться от фотосессий в обнаженном виде и уважать традиции государства.
"Просим при посещении музеев и достопримечательностей придерживаться правил и законов Египта "ради сохранения туристической репутации страны", — говорится в пресс-релизе ведомства, который есть в распоряжении РИА Новости.
О правилах путешественникам решили напомнить после инцидента в понедельник: у пирамид в Гизе туристка оголилась и в таком виде хотела сфотографироваться на фоне Сфинкса.
"Сотрудники охраны указали девушке на необходимость одеться, так как прогулки в голом виде являются нарушением законов и обычаев Египта", — отмечается в сообщении.
После этого туристке, национальность которой не указывается, позволили "беспрепятственно" завершить посещение пирамид, добавляют в министерстве.
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