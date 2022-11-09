https://ria.ru/20221109/egipet-1830147823.html

В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид

В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид - РИА Новости, 09.11.2022

В Египте туристов призвали не фотографироваться в обнаженном виде у пирамид

Министерство туризма Египта призвало иностранцев отказаться от фотосессий в обнаженном виде и уважать традиции государства. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:07

2022-11-09T20:07

2022-11-09T20:08

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 9 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Египта призвало иностранцев отказаться от фотосессий в обнаженном виде и уважать традиции государства."Просим при посещении музеев и достопримечательностей придерживаться правил и законов Египта "ради сохранения туристической репутации страны", — говорится в пресс-релизе ведомства, который есть в распоряжении РИА Новости.О правилах путешественникам решили напомнить после инцидента в понедельник: у пирамид в Гизе туристка оголилась и в таком виде хотела сфотографироваться на фоне Сфинкса."Сотрудники охраны указали девушке на необходимость одеться, так как прогулки в голом виде являются нарушением законов и обычаев Египта", — отмечается в сообщении.После этого туристке, национальность которой не указывается, позволили "беспрепятственно" завершить посещение пирамид, добавляют в министерстве.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, египет, гиза, фото, пирамиды, туризм, туристы