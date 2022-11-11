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Курорт Шерегеш в Кузбассе первым в России открыл горнолыжный сезон - РИА Новости, 11.11.2022
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Туризм
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Курорт Шерегеш в Кузбассе первым в России открыл горнолыжный сезон
Курорт Шерегеш в Кузбассе первым в России открыл горнолыжный сезон - РИА Новости, 11.11.2022
Курорт Шерегеш в Кузбассе первым в России открыл горнолыжный сезон
Курорт Шерегеш в Кемеровской области первым в России открывает горнолыжный сезон, сообщает агентство по туризму Кузбасса. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:57
2022-11-11T11:57
туризм
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туризм
кемеровская область
таштагольский район
россия
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КЕМЕРОВО, 11 ноя — РИА Новости. Курорт Шерегеш в Кемеровской области первым в России открывает горнолыжный сезон, сообщает агентство по туризму Кузбасса."Первые спуски со снежных склонов гор пройдут 11-13 ноября в рамках ежегодного фестиваля "Шерегешфест". Отличие этого события — насыщенная активная программа для профессионалов и любителей зимнего отдыха всех возрастов", — говорится в сообщении.Мероприятие начнется 11 ноября с тренировочных катаний инструкторов, которые проведут репетицию спуска в Секторе А. Основные мероприятия пройдут 12 ноября. В программе — мастер-классы от спортсменов российской сборной Ильи Витюгова и Виктории Черниковой, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад всех инструкторских школ Шерегеша, батл между лыжниками и сноубордистами, соревнования по фристайлу. Специальный гость — сибирский райдер, экс-прорайдер Joint snowboards Алексей Batman Батманов.Также в программе шорские национальные игры, посвящение в шорцы и шориянки.В Секторе В 12 ноября запланирована программа для воспитанников таштагольского детского дома "Родник" и детей мобилизованных из Таштагольского района. Для них инструкторы проведут мастер-классы. Там же пройдет региональный этап чемпионата по игре в снежки среди кузбасских студенческих команд.В Секторе Е 12 и 13 ноября состоятся соревнования по волейболу на снегу среди мужских и женских команд в рамках подготовки к играм "Дети Азии".
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новости - туризм, туризм, кемеровская область, таштагольский район, россия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Кемеровская область, Таштагольский район, Россия
11:57 11.11.2022
 
Курорт Шерегеш в Кузбассе первым в России открыл горнолыжный сезон

Курорт Шерегеш в Кузбассе 11 ноября первым в России открывает горнолыжный сезон

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУчастница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля "GrelkaFest" на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 11 ноя — РИА Новости. Курорт Шерегеш в Кемеровской области первым в России открывает горнолыжный сезон, сообщает агентство по туризму Кузбасса.
"Первые спуски со снежных склонов гор пройдут 11-13 ноября в рамках ежегодного фестиваля "Шерегешфест". Отличие этого события — насыщенная активная программа для профессионалов и любителей зимнего отдыха всех возрастов", — говорится в сообщении.
Мероприятие начнется 11 ноября с тренировочных катаний инструкторов, которые проведут репетицию спуска в Секторе А. Основные мероприятия пройдут 12 ноября. В программе — мастер-классы от спортсменов российской сборной Ильи Витюгова и Виктории Черниковой, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад всех инструкторских школ Шерегеша, батл между лыжниками и сноубордистами, соревнования по фристайлу. Специальный гость — сибирский райдер, экс-прорайдер Joint snowboards Алексей Batman Батманов.
Также в программе шорские национальные игры, посвящение в шорцы и шориянки.
В Секторе В 12 ноября запланирована программа для воспитанников таштагольского детского дома "Родник" и детей мобилизованных из Таштагольского района. Для них инструкторы проведут мастер-классы. Там же пройдет региональный этап чемпионата по игре в снежки среди кузбасских студенческих команд.
В Секторе Е 12 и 13 ноября состоятся соревнования по волейболу на снегу среди мужских и женских команд в рамках подготовки к играм "Дети Азии".
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