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Курорт Шерегеш в Кузбассе первым в России открыл горнолыжный сезон

Курорт Шерегеш в Кузбассе первым в России открыл горнолыжный сезон - РИА Новости, 11.11.2022

Курорт Шерегеш в Кузбассе первым в России открыл горнолыжный сезон

Курорт Шерегеш в Кемеровской области первым в России открывает горнолыжный сезон, сообщает агентство по туризму Кузбасса. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:57

2022-11-11T11:57

2022-11-11T11:57

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КЕМЕРОВО, 11 ноя — РИА Новости. Курорт Шерегеш в Кемеровской области первым в России открывает горнолыжный сезон, сообщает агентство по туризму Кузбасса."Первые спуски со снежных склонов гор пройдут 11-13 ноября в рамках ежегодного фестиваля "Шерегешфест". Отличие этого события — насыщенная активная программа для профессионалов и любителей зимнего отдыха всех возрастов", — говорится в сообщении.Мероприятие начнется 11 ноября с тренировочных катаний инструкторов, которые проведут репетицию спуска в Секторе А. Основные мероприятия пройдут 12 ноября. В программе — мастер-классы от спортсменов российской сборной Ильи Витюгова и Виктории Черниковой, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад всех инструкторских школ Шерегеша, батл между лыжниками и сноубордистами, соревнования по фристайлу. Специальный гость — сибирский райдер, экс-прорайдер Joint snowboards Алексей Batman Батманов.Также в программе шорские национальные игры, посвящение в шорцы и шориянки.В Секторе В 12 ноября запланирована программа для воспитанников таштагольского детского дома "Родник" и детей мобилизованных из Таштагольского района. Для них инструкторы проведут мастер-классы. Там же пройдет региональный этап чемпионата по игре в снежки среди кузбасских студенческих команд.В Секторе Е 12 и 13 ноября состоятся соревнования по волейболу на снегу среди мужских и женских команд в рамках подготовки к играм "Дети Азии".

https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, кемеровская область, таштагольский район, россия