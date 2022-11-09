https://ria.ru/20221109/doguzova-1830187587.html
Догузова отказалась стать замминистра Минэкономразвития
Догузова отказалась стать замминистра Минэкономразвития - РИА Новости, 09.11.2022
Догузова отказалась стать замминистра Минэкономразвития
Глава ликвидируемого Ростуризма Зарина Догузова отказалась стать заместителем министра экономического развития, подтвердили РИА Новости почетный президент... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:28
2022-11-09T12:28
2022-11-09T12:32
туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
новости - туризм
зарина догузова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава ликвидируемого Ростуризма Зарина Догузова отказалась стать заместителем министра экономического развития, подтвердили РИА Новости почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько и источник в отрасли."Насколько мне известно, она (Догузова - ред.) отказалась от должности замминистра (Минэкономразвития - ред.). Мы надеемся, что она продолжит работать в туристической отрасли, как и ее команда", - сказал Шпилько.Эту информацию агентству подтвердил также источник в отрасли.Шпилько добавил, что отрасль надеется на скорую встречу с временно назначенным курировать эту сферу действующим замминистра Минэкономразвития Дмитрием Вахруковым. "Учитывая, что он курирует вопросы регионального развития и территориального развития, связка с индустрией гостеприимства здесь представляется логичной", - уточнил почетный президент РСТ.Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
https://ria.ru/20221105/daydzhest-1829043933.html
https://ria.ru/20221101/doguzova-1828527079.html
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, владимир путин, михаил мишустин, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Российский союз туриндустрии (РСТ)
12:28 09.11.2022 (обновлено: 12:32 09.11.2022)
Догузова отказалась стать замминистра Минэкономразвития
Глава ликвидируемого Ростуризма Догузова отказалась стать замминистра Минэкономразвития