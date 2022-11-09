https://ria.ru/20221109/doguzova-1830187587.html

Догузова отказалась стать замминистра Минэкономразвития

Догузова отказалась стать замминистра Минэкономразвития - РИА Новости, 09.11.2022

Догузова отказалась стать замминистра Минэкономразвития

Глава ликвидируемого Ростуризма Зарина Догузова отказалась стать заместителем министра экономического развития, подтвердили РИА Новости почетный президент... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:28

2022-11-09T12:28

2022-11-09T12:32

туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

новости - туризм

зарина догузова

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владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава ликвидируемого Ростуризма Зарина Догузова отказалась стать заместителем министра экономического развития, подтвердили РИА Новости почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько и источник в отрасли."Насколько мне известно, она (Догузова - ред.) отказалась от должности замминистра (Минэкономразвития - ред.). Мы надеемся, что она продолжит работать в туристической отрасли, как и ее команда", - сказал Шпилько.Эту информацию агентству подтвердил также источник в отрасли.Шпилько добавил, что отрасль надеется на скорую встречу с временно назначенным курировать эту сферу действующим замминистра Минэкономразвития Дмитрием Вахруковым. "Учитывая, что он курирует вопросы регионального развития и территориального развития, связка с индустрией гостеприимства здесь представляется логичной", - уточнил почетный президент РСТ.Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

https://ria.ru/20221105/daydzhest-1829043933.html

https://ria.ru/20221101/doguzova-1828527079.html

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