https://ria.ru/20221108/turtsiya-1829871944.html

Минтранс прокомментировал запрет Турции на пролеты лайнеров из России

Минтранс прокомментировал запрет Турции на пролеты лайнеров из России - РИА Новости, 08.11.2022

Минтранс прокомментировал запрет Турции на пролеты лайнеров из России

Минтранс РФ планирует в ближайшее время обсудить с Турцией введенный этой страной запрет на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией, считая... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:15

2022-11-08T12:15

2022-11-08T12:15

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ планирует в ближайшее время обсудить с Турцией введенный этой страной запрет на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией, считая сложившуюся ситуацию дискриминацией, противоречащей целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Как ранее во вторник стало известно изданию РБК, турецкие власти с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны самолетам с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях)."В ближайшее время запланированы переговоры с авиавластями Турции по данному вопросу", – прокомментировали ситуацию в Минтрансе РФ."Так называемая "двойная регистрация", в которой зарубежные государства обвиняют российскую сторону, – дискриминация, прямо противоречащая целям и задачам ИКАО, заложенным ст. 44 Чикагской конвенции", – добавили в министерстве.В Минтрансе подчеркнули, что для устранения нарушения положений Чикагской конвенции Бермудам необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в Российской Федерации. Соответствующие запросы российские перевозчики направляли в адрес бермудских авиавластей, а затягивание дерегистрации воздушных судов – это грубое нарушение."Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации" и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции", – заключили в министерстве.

https://ria.ru/20221108/egipet-1829902887.html

https://ria.ru/20221108/zapret-1829834079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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