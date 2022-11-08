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Минтранс прокомментировал запрет Турции на пролеты лайнеров из России - РИА Новости, 08.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221108/turtsiya-1829871944.html
Минтранс прокомментировал запрет Турции на пролеты лайнеров из России
Минтранс прокомментировал запрет Турции на пролеты лайнеров из России - РИА Новости, 08.11.2022
Минтранс прокомментировал запрет Турции на пролеты лайнеров из России
Минтранс РФ планирует в ближайшее время обсудить с Турцией введенный этой страной запрет на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией, считая... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:15
2022-11-08T12:15
туризм
туризм
новости - туризм
международная организация гражданской авиации
турция
туристы
самолеты
авиакомпании
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ планирует в ближайшее время обсудить с Турцией введенный этой страной запрет на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией, считая сложившуюся ситуацию дискриминацией, противоречащей целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Как ранее во вторник стало известно изданию РБК, турецкие власти с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны самолетам с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях)."В ближайшее время запланированы переговоры с авиавластями Турции по данному вопросу", – прокомментировали ситуацию в Минтрансе РФ."Так называемая "двойная регистрация", в которой зарубежные государства обвиняют российскую сторону, – дискриминация, прямо противоречащая целям и задачам ИКАО, заложенным ст. 44 Чикагской конвенции", – добавили в министерстве.В Минтрансе подчеркнули, что для устранения нарушения положений Чикагской конвенции Бермудам необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в Российской Федерации. Соответствующие запросы российские перевозчики направляли в адрес бермудских авиавластей, а затягивание дерегистрации воздушных судов – это грубое нарушение."Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации" и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции", – заключили в министерстве.
https://ria.ru/20221108/egipet-1829902887.html
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туризм, новости - туризм, международная организация гражданской авиации, турция, туристы, самолеты, авиакомпании, санкции в отношении россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Международная организация гражданской авиации, Турция, туристы, Самолеты, авиакомпании, Санкции в отношении России
12:15 08.11.2022
 
Минтранс прокомментировал запрет Турции на пролеты лайнеров из России

Минтранс обсудит с Турцией запрет на пролеты лайнеров из России с двойной регистрацией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ планирует в ближайшее время обсудить с Турцией введенный этой страной запрет на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией, считая сложившуюся ситуацию дискриминацией, противоречащей целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Как ранее во вторник стало известно изданию РБК, турецкие власти с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны самолетам с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях).
"В ближайшее время запланированы переговоры с авиавластями Турции по данному вопросу", – прокомментировали ситуацию в Минтрансе РФ.
"Так называемая "двойная регистрация", в которой зарубежные государства обвиняют российскую сторону, – дискриминация, прямо противоречащая целям и задачам ИКАО, заложенным ст. 44 Чикагской конвенции", – добавили в министерстве.
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В Минтрансе подчеркнули, что для устранения нарушения положений Чикагской конвенции Бермудам необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в Российской Федерации. Соответствующие запросы российские перевозчики направляли в адрес бермудских авиавластей, а затягивание дерегистрации воздушных судов – это грубое нарушение.
"Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации" и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции", – заключили в министерстве.
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