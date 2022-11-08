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СМИ: Турция запретила пролет самолетов из России с двойной регистрацией - РИА Новости, 08.11.2022
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Туризм
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СМИ: Турция запретила пролет самолетов из России с двойной регистрацией
СМИ: Турция запретила пролет самолетов из России с двойной регистрацией - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: Турция запретила пролет самолетов из России с двойной регистрацией
Власти Турции с начала ноября запретили пролет через свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T02:15
2022-11-08T11:16
туризм
в мире
анна подгорная
турция
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новости - туризм
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Турции с начала ноября запретили пролет через свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией, сообщает РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в двух российских авиаперевозчиках.Из-за необходимости облетать Турцию, по словам Подгорной, продолжительность рейсов, например, в Египет выросла на 20–30 минут, что, впрочем, не отразилось на стоимости туров.В Минтрансе сообщили РБК, что намерены в ближайшем будущем обсудить с Анкарой данный вопрос. В ведомстве отметили, что для исключения нарушения Чикагской конвенции бермудским властям необходимо исключить из своего реестра самолеты, которые зарегистрированы и эксплуатируются в России. По словам представителя министерства, затягивание дерегистрации авиарегистром Бермуд является грубым нарушением конвенции."Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации" и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции", — подчеркнул собеседник агентства.В июне Минтранс сообщал, что российские авиакомпании направили в адрес бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации воздушных судов. В ведомстве указывали, что в связи с односторонним аннулированием бермудскими авиавластями сертификатов летной годности российских самолетов Москва приостановила действие межправительственного соглашения с Бермудами, в соответствии с которым функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов осуществлялись местными авиавластями.Российские авиакомпании из-за санкций западных стран на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений. В частности, ЕС запретил поставки в России гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826871611.html
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в мире, анна подгорная, турция, россия, евросоюз, новости - туризм
Туризм, В мире, Анна Подгорная, Турция, Россия, Евросоюз, Новости - Туризм
02:15 08.11.2022 (обновлено: 11:16 08.11.2022)
 
СМИ: Турция запретила пролет самолетов из России с двойной регистрацией

РБК: Турция с ноября запретила пролеты российских самолетов с двойной регистрацией

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Турции с начала ноября запретили пролет через свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией, сообщает РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в двух российских авиаперевозчиках.
Из-за необходимости облетать Турцию, по словам Подгорной, продолжительность рейсов, например, в Египет выросла на 20–30 минут, что, впрочем, не отразилось на стоимости туров.
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В Минтрансе сообщили РБК, что намерены в ближайшем будущем обсудить с Анкарой данный вопрос. В ведомстве отметили, что для исключения нарушения Чикагской конвенции бермудским властям необходимо исключить из своего реестра самолеты, которые зарегистрированы и эксплуатируются в России. По словам представителя министерства, затягивание дерегистрации авиарегистром Бермуд является грубым нарушением конвенции.
"Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации" и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции", — подчеркнул собеседник агентства.
В июне Минтранс сообщал, что российские авиакомпании направили в адрес бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации воздушных судов. В ведомстве указывали, что в связи с односторонним аннулированием бермудскими авиавластями сертификатов летной годности российских самолетов Москва приостановила действие межправительственного соглашения с Бермудами, в соответствии с которым функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов осуществлялись местными авиавластями.
Российские авиакомпании из-за санкций западных стран на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений. В частности, ЕС запретил поставки в России гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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