02:15 08.11.2022 (обновлено: 11:16 08.11.2022)
СМИ: Турция запретила пролет самолетов из России с двойной регистрацией
РБК: Турция с ноября запретила пролеты российских самолетов с двойной регистрацией
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Турции с начала ноября запретили пролет через свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией, сообщает РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в двух российских авиаперевозчиках.
Из-за необходимости облетать Турцию, по словам Подгорной, продолжительность рейсов, например, в Египет выросла на 20–30 минут, что, впрочем, не отразилось на стоимости туров.
В Минтрансе сообщили РБК, что намерены в ближайшем будущем обсудить с Анкарой данный вопрос. В ведомстве отметили, что для исключения нарушения Чикагской конвенции бермудским властям необходимо исключить из своего реестра самолеты, которые зарегистрированы и эксплуатируются в России. По словам представителя министерства, затягивание дерегистрации авиарегистром Бермуд является грубым нарушением конвенции.
"Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации" и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции", — подчеркнул собеседник агентства.
В июне Минтранс сообщал, что российские авиакомпании направили в адрес бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации воздушных судов. В ведомстве указывали, что в связи с односторонним аннулированием бермудскими авиавластями сертификатов летной годности российских самолетов Москва приостановила действие межправительственного соглашения с Бермудами, в соответствии с которым функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов осуществлялись местными авиавластями.
Российские авиакомпании из-за санкций западных стран на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений. В частности, ЕС запретил поставки в России гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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