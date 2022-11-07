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На Севере – отдыхать! В Мурманской области открылся горнолыжный сезон - РИА Новости, 07.11.2022
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Туризм
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На Севере – отдыхать! В Мурманской области открылся горнолыжный сезон
На Севере – отдыхать! В Мурманской области открылся горнолыжный сезон - РИА Новости, 07.11.2022
На Севере – отдыхать! В Мурманской области открылся горнолыжный сезон
"На Севере — отдыхать!" — такой девиз указан на программе мероприятий, подготовленных к открытию горнолыжного сезона в Мурманской области. Чем привлекает гостей РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:34
2022-11-07T14:34
фото
туризм
туризм
хибины (национальный парк)
фото - туризм
мурманская область
кировск
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. "На Севере — отдыхать!" — такой девиз указан на программе мероприятий, подготовленных к открытию горнолыжного сезона в Мурманской области. Чем привлекает гостей курорт на Кольском полуострове в этом году — в фотоленте РИА Новости.
мурманская область
кировск
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Мария Селиванова
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14:34 07.11.2022
 
На Севере – отдыхать! В Мурманской области открылся горнолыжный сезон

В Мурманской области открылся горнолыжный сезон — с музыкой, дегустацией блюд и лотереей

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. "На Севере — отдыхать!" — такой девиз указан на программе мероприятий, подготовленных к открытию горнолыжного сезона в Мурманской области. Чем привлекает гостей курорт на Кольском полуострове в этом году — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

"Большой Вудъявр" в Кировске любители катания по склонам называют "БигВуд". В этом году он открыл сезон раньше всех в России — 6 ноября, говорится на странице курорта в соцсетях.

Открытие горнолыжного сезона в Хибинах
1 из 6

"Большой Вудъявр" в Кировске любители катания по склонам называют "БигВуд". В этом году он открыл сезон раньше всех в России — 6 ноября, говорится на странице курорта в соцсетях.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Курорт находится на южном склоне горы Айкуайвенчорр. Длина трасс там превышает 30 километров, кататься можно восемь месяце в году. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей.

Отдыхающий на одной из трасс горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
2 из 6

Курорт находится на южном склоне горы Айкуайвенчорр. Длина трасс там превышает 30 километров, кататься можно восемь месяце в году. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Открытие сезона — это не только возможность покататься на сноуборде или горных лыжах, но и потанцевать. Организаторы пригласили музыкантов и диджеев.

Отдыхающие на территории горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
3 из 6

Открытие сезона — это не только возможность покататься на сноуборде или горных лыжах, но и потанцевать. Организаторы пригласили музыкантов и диджеев.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Весь день на курорте проходил гастрономический фестиваль арктической кухни, работали тематические фотозоны, ярмарка. А также были разыграны сезонные ски-пассы.

Отдыхающие на территории горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
4 из 6

Весь день на курорте проходил гастрономический фестиваль арктической кухни, работали тематические фотозоны, ярмарка. А также были разыграны сезонные ски-пассы.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы олимпийского резерва.

Отдыхающие на одной из трасс лыжного комплекса Тирвас в Кировске
5 из 6

Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы олимпийского резерва.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

"Склоны и условия для катания отличные, убедился в этом сам. Так что доставайте лыжи с полки и приезжайте кататься на наш Север", — написал в Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Отдыхающие на одной из трасс горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
6 из 6

"Склоны и условия для катания отличные, убедился в этом сам. Так что доставайте лыжи с полки и приезжайте кататься на наш Север", — написал в Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

© РИА Новости / Павел Львов
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