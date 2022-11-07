На Севере – отдыхать! В Мурманской области открылся горнолыжный сезон

В Мурманской области открылся горнолыжный сезон — с музыкой, дегустацией блюд и лотереей
"Большой Вудъявр" в Кировске любители катания по склонам называют "БигВуд". В этом году он открыл сезон раньше всех в России — 6 ноября, говорится на странице курорта в соцсетях.
"Большой Вудъявр" в Кировске любители катания по склонам называют "БигВуд". В этом году он открыл сезон раньше всех в России — 6 ноября, говорится на странице курорта в соцсетях.
Курорт находится на южном склоне горы Айкуайвенчорр. Длина трасс там превышает 30 километров, кататься можно восемь месяце в году. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей.
Курорт находится на южном склоне горы Айкуайвенчорр. Длина трасс там превышает 30 километров, кататься можно восемь месяце в году. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей.
Открытие сезона — это не только возможность покататься на сноуборде или горных лыжах, но и потанцевать. Организаторы пригласили музыкантов и диджеев.
Открытие сезона — это не только возможность покататься на сноуборде или горных лыжах, но и потанцевать. Организаторы пригласили музыкантов и диджеев.
Весь день на курорте проходил гастрономический фестиваль арктической кухни, работали тематические фотозоны, ярмарка. А также были разыграны сезонные ски-пассы.
Весь день на курорте проходил гастрономический фестиваль арктической кухни, работали тематические фотозоны, ярмарка. А также были разыграны сезонные ски-пассы.
Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы олимпийского резерва.
Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы олимпийского резерва.
"Склоны и условия для катания отличные, убедился в этом сам. Так что доставайте лыжи с полки и приезжайте кататься на наш Север", — написал в Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Склоны и условия для катания отличные, убедился в этом сам. Так что доставайте лыжи с полки и приезжайте кататься на наш Север", — написал в Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.