https://ria.ru/20221107/khibiny-1829610209.html

На Севере – отдыхать! В Мурманской области открылся горнолыжный сезон

На Севере – отдыхать! В Мурманской области открылся горнолыжный сезон - РИА Новости, 07.11.2022

На Севере – отдыхать! В Мурманской области открылся горнолыжный сезон

"На Севере — отдыхать!" — такой девиз указан на программе мероприятий, подготовленных к открытию горнолыжного сезона в Мурманской области. Чем привлекает гостей РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:34

2022-11-07T14:34

2022-11-07T14:34

фото

туризм

туризм

хибины (национальный парк)

фото - туризм

мурманская область

кировск

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. "На Севере — отдыхать!" — такой девиз указан на программе мероприятий, подготовленных к открытию горнолыжного сезона в Мурманской области. Чем привлекает гостей курорт на Кольском полуострове в этом году — в фотоленте РИА Новости.

мурманская область

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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