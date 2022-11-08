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Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд
Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд - РИА Новости, 08.11.2022
Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд
Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:39
2022-11-08T17:39
2022-11-08T17:39
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, сообщает АТОР.Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Для въезда понадобится только действующий загранпаспорт."Эксперты ожидают, что сегодня такие же официальные изменения внесут и другие эмираты, в том числе Шарджа", — отмечают в ассоциации.Накануне, 7 ноября, в ОАЭ отменили масочный режим (за исключением медицинских учреждений) и зеленые пропуска для посещения достопримечательностей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд
Для въезда в Дубай и Абу-Даби больше не нужны ковидные документы