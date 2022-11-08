https://ria.ru/20221108/oae-1830027319.html

Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд

Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд - РИА Новости, 08.11.2022

Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд

Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:39

2022-11-08T17:39

2022-11-08T17:39

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абу-даби

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, сообщает АТОР.Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Для въезда понадобится только действующий загранпаспорт."Эксперты ожидают, что сегодня такие же официальные изменения внесут и другие эмираты, в том числе Шарджа", — отмечают в ассоциации.Накануне, 7 ноября, в ОАЭ отменили масочный режим (за исключением медицинских учреждений) и зеленые пропуска для посещения достопримечательностей.

https://ria.ru/20221021/ispaniya-1825608644.html

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абу-даби

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

дубай, абу-даби, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, коронавирус covid-19, туризм, туристы, сертификат о вакцинации, пцр-тест