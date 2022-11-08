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Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд - РИА Новости, 08.11.2022
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Туризм
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Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд
Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд - РИА Новости, 08.11.2022
Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд
Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:39
2022-11-08T17:39
туризм
дубай
абу-даби
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, сообщает АТОР.Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Для въезда понадобится только действующий загранпаспорт."Эксперты ожидают, что сегодня такие же официальные изменения внесут и другие эмираты, в том числе Шарджа", — отмечают в ассоциации.Накануне, 7 ноября, в ОАЭ отменили масочный режим (за исключением медицинских учреждений) и зеленые пропуска для посещения достопримечательностей.
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дубай, абу-даби, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, коронавирус covid-19, туризм, туристы, сертификат о вакцинации, пцр-тест
Туризм, Дубай, Абу-Даби, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм, Коронавирус COVID-19, Туризм, туристы, Сертификат о вакцинации, ПЦР-тест
17:39 08.11.2022
 
Дубай и Абу-Даби сняли все ковидные ограничения на въезд

Для въезда в Дубай и Абу-Даби больше не нужны ковидные документы

© AFP 2022 / Karim SahibПляж в Дубае
Пляж в Дубае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, сообщает АТОР.
Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Для въезда понадобится только действующий загранпаспорт.
"Эксперты ожидают, что сегодня такие же официальные изменения внесут и другие эмираты, в том числе Шарджа", — отмечают в ассоциации.
Накануне, 7 ноября, в ОАЭ отменили масочный режим (за исключением медицинских учреждений) и зеленые пропуска для посещения достопримечательностей.
Пальма-де-Майорка - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 12:06Туризм
Испания сняла все ковидные ограничения для туристов
 
ТуризмДубайАбу-ДабиОАЭАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыСертификат о вакцинацииПЦР-тест
 
 
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