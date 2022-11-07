https://ria.ru/20221107/oae-1829606300.html
В ОАЭ с 7 ноября отменены почти все ковидные ограничения
В ОАЭ с 7 ноября отменены почти все ковидные ограничения - РИА Новости, 07.11.2022
В ОАЭ с 7 ноября отменены почти все ковидные ограничения
С 7 ноября власти ОАЭ снимают почти все ограничения, связанные с COVID-19, сообщает Tourdom. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:01
2022-11-07T13:01
2022-11-07T13:01
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. С 7 ноября власти ОАЭ снимают почти все ограничения, связанные с COVID-19, сообщает Tourdom.Теперь местным жителям и туристам не придется носить маски в учреждениях страны. Исключение сделано только для медорганизаций. Раньше это средство индивидуальной защиты было необходимо использовать в транспорте, а также при визите в мечети и молитвенные дома.Для посещения достопримечательностей и публичных мест больше не нужен зеленый пропуск в мобильном приложении Al Hosn, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест. В том числе в Абу-Даби, где, в отличие от Дубая, требования до текущего момента были более жесткими.Правда, въезжающим в ОАЭ туристам по-прежнему нужно представить отрицательный результат ПЦР-анализа.Медицинские учреждения для тестирования и лечения продолжат работу в стране. Инфицированные COVID-19 обязаны соблюдать пятидневный карантин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, оаэ, абу-даби, дубай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, ОАЭ, Абу-Даби, Дубай
В ОАЭ с 7 ноября отменены почти все ковидные ограничения
В ОАЭ с 7 ноября отменены ряд ковидных ограничений, маску нужно носить только в больницах