https://ria.ru/20221107/oae-1829606300.html

В ОАЭ с 7 ноября отменены почти все ковидные ограничения

В ОАЭ с 7 ноября отменены почти все ковидные ограничения - РИА Новости, 07.11.2022

В ОАЭ с 7 ноября отменены почти все ковидные ограничения

С 7 ноября власти ОАЭ снимают почти все ограничения, связанные с COVID-19, сообщает Tourdom. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:01

2022-11-07T13:01

2022-11-07T13:01

туризм

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туризм

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. С 7 ноября власти ОАЭ снимают почти все ограничения, связанные с COVID-19, сообщает Tourdom.Теперь местным жителям и туристам не придется носить маски в учреждениях страны. Исключение сделано только для медорганизаций. Раньше это средство индивидуальной защиты было необходимо использовать в транспорте, а также при визите в мечети и молитвенные дома.Для посещения достопримечательностей и публичных мест больше не нужен зеленый пропуск в мобильном приложении Al Hosn, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест. В том числе в Абу-Даби, где, в отличие от Дубая, требования до текущего момента были более жесткими.Правда, въезжающим в ОАЭ туристам по-прежнему нужно представить отрицательный результат ПЦР-анализа.Медицинские учреждения для тестирования и лечения продолжат работу в стране. Инфицированные COVID-19 обязаны соблюдать пятидневный карантин.

https://ria.ru/20221101/puteshestviya-1828376641.html

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дубай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, оаэ, абу-даби, дубай