Туроператоры рассказали, как изменятся цены на Египет из-за облета Турции
Туроператоры России: стоимость путевок в Египет из-за облета Турции не увеличится
© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 747-400 авиакомпании "Россия" в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стоимость путевок в Египет из-за облета Турции, связанного с запретом страны на пролёт самолётов с двойной регистрацией, в том числе российских, не увеличится, время в пути изменится незначительно, на 20-30 минут, сообщили РИА Новости опрошенные туроператоры.
"Авиакомпании были предупреждены заранее о том, что с 1 ноября самолеты с двойной регистрацией борта не смогут пересекать воздушное пространство Турции. Туроператор тоже был осведомлен", – сказала гендиректор Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная.
По ее словам, ситуация рабочая. "Время полета в Египет, в зависимости от города вылета, увеличилось на 20-30 минут, а на стоимости путевок это не отразилось", – отметила Подгорная.
В Tez Tour также сообщили, что авиакомпания IFly, рейсами которой клиенты туроператора отправляются в Египет, уведомила об изменении маршрута полетов в связи с запретом пролета через воздушное пространство Турции самолетов с двойной регистрацией с 1 ноября. "При этом изменения времени в пути оказались незначительными и не отразились на стоимости турпакетов", – уточнили в компании.
В Минтрансе РФ в свою очередь сообщили, что министерство намерено обсудить с Турцией введенный запрет в ближайшее время, считая сложившуюся ситуацию дискриминацией.