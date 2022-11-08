https://ria.ru/20221108/egipet-1829902887.html

Туроператоры рассказали, как изменятся цены на Египет из-за облета Турции

Туроператоры рассказали, как изменятся цены на Египет из-за облета Турции - РИА Новости, 08.11.2022

Туроператоры рассказали, как изменятся цены на Египет из-за облета Турции

Стоимость путевок в Египет из-за облета Турции, связанного с запретом страны на пролёт самолётов с двойной регистрацией, в том числе российских, не увеличится,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:55

2022-11-08T11:55

2022-11-08T11:55

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стоимость путевок в Египет из-за облета Турции, связанного с запретом страны на пролёт самолётов с двойной регистрацией, в том числе российских, не увеличится, время в пути изменится незначительно, на 20-30 минут, сообщили РИА Новости опрошенные туроператоры."Авиакомпании были предупреждены заранее о том, что с 1 ноября самолеты с двойной регистрацией борта не смогут пересекать воздушное пространство Турции. Туроператор тоже был осведомлен", – сказала гендиректор Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная. По ее словам, ситуация рабочая. "Время полета в Египет, в зависимости от города вылета, увеличилось на 20-30 минут, а на стоимости путевок это не отразилось", – отметила Подгорная.В Tez Tour также сообщили, что авиакомпания IFly, рейсами которой клиенты туроператора отправляются в Египет, уведомила об изменении маршрута полетов в связи с запретом пролета через воздушное пространство Турции самолетов с двойной регистрацией с 1 ноября. "При этом изменения времени в пути оказались незначительными и не отразились на стоимости турпакетов", – уточнили в компании.В Минтрансе РФ в свою очередь сообщили, что министерство намерено обсудить с Турцией введенный запрет в ближайшее время, считая сложившуюся ситуацию дискриминацией.

https://ria.ru/20221108/zapret-1829834079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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