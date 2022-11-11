https://ria.ru/20221111/turtsiya-1830681490.html

Туроператоры начали продавать летние путевки в Турцию с большими скидками

Туроператоры начали продавать летние путевки в Турцию с большими скидками - РИА Новости, 11.11.2022

Туроператоры начали продавать летние путевки в Турцию с большими скидками

Российские туроператоры открыли раннее бронирование путевок в Турцию и предлагают большие скидки, сообщили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:12

2022-11-11T16:12

2022-11-11T16:12

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры открыли раннее бронирование путевок в Турцию и предлагают большие скидки, сообщили РИА Новости представители отрасли.Fun&Sun начал продавать туры из 18 городов России в Анталью, и компания продолжает работать над расширением полетной программы.У "Интуриста" в ассортименте имеются туры с вылетами в Анталью и Даламан из Москвы. "В данный момент идет расчет полетной программы на курорты Турции из 19 российских городов. Цены постепенно появляются в онлайн и турагрегаторах. По раннему бронированию стоимость путевок всегда ниже на 20, а то и 40 процентов прошлогодних сезонных цен", — рассказали в компании.Процесс подписания контрактов с турецкими отелями пока не завершен, и не все они предоставили цены на следующий год. Это продлится до конца года. На стадии подписания контрактов на летний сезон находится и туроператор Tez Tour.В Fun&Sun отметили, что в 2021 году Турция лидировала среди стран по раннему бронированию, 85 процентов заявок были на это направление. Однако в этом году ее доля пока лишь 35 процентов, и страна находится на втором месте после ОАЭ. "Активизация продаж пошла на текущей неделе", — уточнили в компании. Там рассказали, что для бронирования на лето уже доступны путевки в Египет, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Индонезию, Маврикий, Сейшелы, а также на Алтай, Сахалин, Камчатку, в Карелию и Дагестан."На данный момент наибольшим спросом пользуются люксовые пятизвездочные отели и популярные на рынке отели четырех и пяти звезд, места в которых быстро заканчиваются", — заключили в "Интуристе".

https://ria.ru/20221111/poezda-1830443204.html

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анталья (провинция)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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