https://ria.ru/20221108/rosturizm-1829890079.html

Мишустин поручил завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года

Мишустин поручил завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года - РИА Новости, 08.11.2022

Мишустин поручил завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года, документ имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:25

2022-11-08T11:25

2022-11-08T12:34

михаил мишустин

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

политика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее, 20 октября, Ростуризм был упразднен указом президента России Владимира Путина с передачей его полномочий Минэкономразвития."Определить Минэкономразвития России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий по упразднению Ростуризма (далее - ликвидационные мероприятия)... Завершить ликвидационные мероприятия до 15 марта 2023 года", - говорится в документе. Также распоряжением премьера устанавливается, что работники упраздняемого Ростуризма продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий и передачей функций Минэкономразвития.Минэкономразвития поручено в недельный срок утвердить состав ликвидационной комиссии Ростуризма, включив в ее представителей Минэкономразвития России, Казначейства России, Росимущества, Росархива и упраздняемого Ростуризма. Помимо этого в месячный срок ведомство должно утвердить по согласованию с Минфином смету расходов на проведение ликвидационных мероприятий."Председателю ликвидационной комиссии Ростуризма обеспечить передачу обязательств упраздняемого Ростуризма Минэкономразвития России на 2023 год и последующие годы в полном объеме; представить до 15 марта 2023 г. в Казначейство России ликвидационный баланс на дату завершения ликвидационных мероприятий в объеме форм годовой бюджетной отчетности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), политика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)