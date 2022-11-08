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Мишустин поручил завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года - РИА Новости, 08.11.2022
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Мишустин поручил завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года
Мишустин поручил завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года - РИА Новости, 08.11.2022
Мишустин поручил завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года, документ имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:25
2022-11-08T12:34
михаил мишустин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
политика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее, 20 октября, Ростуризм был упразднен указом президента России Владимира Путина с передачей его полномочий Минэкономразвития."Определить Минэкономразвития России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий по упразднению Ростуризма (далее - ликвидационные мероприятия)... Завершить ликвидационные мероприятия до 15 марта 2023 года", - говорится в документе. Также распоряжением премьера устанавливается, что работники упраздняемого Ростуризма продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий и передачей функций Минэкономразвития.Минэкономразвития поручено в недельный срок утвердить состав ликвидационной комиссии Ростуризма, включив в ее представителей Минэкономразвития России, Казначейства России, Росимущества, Росархива и упраздняемого Ростуризма. Помимо этого в месячный срок ведомство должно утвердить по согласованию с Минфином смету расходов на проведение ликвидационных мероприятий."Председателю ликвидационной комиссии Ростуризма обеспечить передачу обязательств упраздняемого Ростуризма Минэкономразвития России на 2023 год и последующие годы в полном объеме; представить до 15 марта 2023 г. в Казначейство России ликвидационный баланс на дату завершения ликвидационных мероприятий в объеме форм годовой бюджетной отчетности", - говорится в документе.
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михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), политика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Михаил Мишустин, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Политика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
11:25 08.11.2022 (обновлено: 12:34 08.11.2022)
 
Мишустин поручил завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года

Мишустин поручил завершить мероприятия по ликвидации Ростуризма к 15 марта 2023 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее, 20 октября, Ростуризм был упразднен указом президента России Владимира Путина с передачей его полномочий Минэкономразвития.
"Определить Минэкономразвития России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий по упразднению Ростуризма (далее - ликвидационные мероприятия)... Завершить ликвидационные мероприятия до 15 марта 2023 года", - говорится в документе. Также распоряжением премьера устанавливается, что работники упраздняемого Ростуризма продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий и передачей функций Минэкономразвития.
Минэкономразвития поручено в недельный срок утвердить состав ликвидационной комиссии Ростуризма, включив в ее представителей Минэкономразвития России, Казначейства России, Росимущества, Росархива и упраздняемого Ростуризма. Помимо этого в месячный срок ведомство должно утвердить по согласованию с Минфином смету расходов на проведение ликвидационных мероприятий.
"Председателю ликвидационной комиссии Ростуризма обеспечить передачу обязательств упраздняемого Ростуризма Минэкономразвития России на 2023 год и последующие годы в полном объеме; представить до 15 марта 2023 г. в Казначейство России ликвидационный баланс на дату завершения ликвидационных мероприятий в объеме форм годовой бюджетной отчетности", - говорится в документе.
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Михаил МишустинРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ПолитикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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