https://ria.ru/20221111/polety-1830668786.html

Ограничения полетов в южную и центральную Россию продлили до 21 ноября

Ограничения полетов в южную и центральную Россию продлили до 21 ноября - РИА Новости, 11.11.2022

Ограничения полетов в южную и центральную Россию продлили до 21 ноября

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T09:06

2022-11-11T09:06

2022-11-11T10:54

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября 2022", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

https://ria.ru/20221109/rosaviatsiya-1830292268.html

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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, новости - туризм