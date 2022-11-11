https://ria.ru/20221111/polety-1830668786.html
Ограничения полетов в южную и центральную Россию продлили до 21 ноября
Ограничения полетов в южную и центральную Россию продлили до 21 ноября - РИА Новости, 11.11.2022
Ограничения полетов в южную и центральную Россию продлили до 21 ноября
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:06
2022-11-11T09:06
2022-11-11T10:54
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября 2022", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20221109/rosaviatsiya-1830292268.html
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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, новости - туризм
Туризм, Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Новости - Туризм
09:06 11.11.2022 (обновлено: 10:54 11.11.2022)
Ограничения полетов в южную и центральную Россию продлили до 21 ноября
Росавиация: ограничения полетов в южную и центральной России продлили до 21 ноября