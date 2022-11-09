Рейтинг@Mail.ru
СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221109/turisty-1830141311.html
СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида
СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида
Турагентство в России по ошибке отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы — Мадрида, пишет газета Yeni Akit. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:42
2022-11-09T13:26
туризм
мадрид
мардин (провинция)
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788760767_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_a6f1ae655d2f0d078d08d262674fe662.jpg
АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Турагентство в России по ошибке отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы — Мадрида, пишет газета Yeni Akit."Туристическое агентство в России по ошибке отправило своих клиентов в Мардин вместо Мадрида, столицы Испании. Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт", — говорится в статье.Бекир Фалай, предприниматель в сфере туризма, объяснил путаницу ошибкой российской стороны."Из России приходит запрос на поездку в Мадрид. Там агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул вместо Мадрида. Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены. Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день", — сказал он.Аслан Пашаоглу, президент Ассоциации туристических предприятий Мардина, сказал, что хотя россияне и удивились, но Мардин им очень понравился.Сообщается, что туристы покинули город на следующий день и сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.
https://ria.ru/20221108/turisty-1829920815.html
мадрид
мардин (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788760767_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_51dfa4dc819b7d3604a5cf2f36233fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мадрид, мардин (провинция), россия, новости - туризм
Туризм, Мадрид, Мардин (провинция), Россия, Новости - Туризм
09:42 09.11.2022 (обновлено: 13:26 09.11.2022)
 
СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида

Yeni Akit: российских туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида

© AP Photo / Emrah GurelМардин, Турция
Мардин, Турция - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Мардин, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Турагентство в России по ошибке отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы — Мадрида, пишет газета Yeni Akit.
"Туристическое агентство в России по ошибке отправило своих клиентов в Мардин вместо Мадрида, столицы Испании. Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт", — говорится в статье.
Бекир Фалай, предприниматель в сфере туризма, объяснил путаницу ошибкой российской стороны.
"Из России приходит запрос на поездку в Мадрид. Там агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул вместо Мадрида. Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены. Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день", — сказал он.
Аслан Пашаоглу, президент Ассоциации туристических предприятий Мардина, сказал, что хотя россияне и удивились, но Мардин им очень понравился.
Сообщается, что туристы покинули город на следующий день и сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.
Туристы у экскурсионного автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 19:01Туризм
Организованные иностранные туристы стали реже приезжать в Россию
 
ТуризмМадридМардин (провинция)РоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала