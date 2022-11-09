https://ria.ru/20221109/turisty-1830141311.html

СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида

СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида - РИА Новости, 09.11.2022

СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида

Турагентство в России по ошибке отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы — Мадрида, пишет газета Yeni Akit. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:42

2022-11-09T09:42

2022-11-09T13:26

туризм

мадрид

мардин (провинция)

россия

новости - туризм

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АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Турагентство в России по ошибке отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы — Мадрида, пишет газета Yeni Akit."Туристическое агентство в России по ошибке отправило своих клиентов в Мардин вместо Мадрида, столицы Испании. Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт", — говорится в статье.Бекир Фалай, предприниматель в сфере туризма, объяснил путаницу ошибкой российской стороны."Из России приходит запрос на поездку в Мадрид. Там агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул вместо Мадрида. Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены. Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день", — сказал он.Аслан Пашаоглу, президент Ассоциации туристических предприятий Мардина, сказал, что хотя россияне и удивились, но Мардин им очень понравился.Сообщается, что туристы покинули город на следующий день и сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.

https://ria.ru/20221108/turisty-1829920815.html

мадрид

мардин (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мадрид, мардин (провинция), россия, новости - туризм