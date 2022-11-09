https://ria.ru/20221109/turisty-1830141311.html
СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида
СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида
Турагентство в России по ошибке отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы — Мадрида, пишет газета Yeni Akit. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:42
2022-11-09T09:42
2022-11-09T13:26
туризм
мадрид
мардин (провинция)
россия
новости - туризм
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АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Турагентство в России по ошибке отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы — Мадрида, пишет газета Yeni Akit."Туристическое агентство в России по ошибке отправило своих клиентов в Мардин вместо Мадрида, столицы Испании. Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт", — говорится в статье.Бекир Фалай, предприниматель в сфере туризма, объяснил путаницу ошибкой российской стороны."Из России приходит запрос на поездку в Мадрид. Там агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул вместо Мадрида. Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены. Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день", — сказал он.Аслан Пашаоглу, президент Ассоциации туристических предприятий Мардина, сказал, что хотя россияне и удивились, но Мардин им очень понравился.Сообщается, что туристы покинули город на следующий день и сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.
https://ria.ru/20221108/turisty-1829920815.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мадрид, мардин (провинция), россия, новости - туризм
Туризм, Мадрид, Мардин (провинция), Россия, Новости - Туризм
09:42 09.11.2022 (обновлено: 13:26 09.11.2022)
СМИ: туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида
Yeni Akit: российских туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида