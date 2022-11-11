https://ria.ru/20221111/elbrus-1830767878.html
Названа дата открытия горнолыжного сезона на Эльбрусе
Названа дата открытия горнолыжного сезона на Эльбрусе - РИА Новости, 11.11.2022
Названа дата открытия горнолыжного сезона на Эльбрусе
Сезон катания на горных лыжах на курорте "Эльбрус" откроется 19 ноября, с этого дня можно будет кататься на самой высокой из функционирующих на горе трасс,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:30
2022-11-11T17:30
2022-11-11T17:30
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НАЛЬЧИК, 11 ноя – РИА Новости. Сезон катания на горных лыжах на курорте "Эльбрус" откроется 19 ноября, с этого дня можно будет кататься на самой высокой из функционирующих на горе трасс, сообщает администрация курорта."Открываем сезон 19 ноября! Кататься будем по трассе Гарабаши - Мир, ски-пассы по тарифу "Промо" будут стоить: 1600 рублей (взрослый), 1050 рублей (детский)", — говорится в сообщении в Telegram-канале курорта.Трасса Гарабаши-Мир – самая высокая на Эльбрусе, она начинается на высоте 3847 метров.В 2021 году горнолыжный сезон на Эльбрусе стартовал 4 декабря, годом ранее из-за холодной погоды - 7 ноября. В горнолыжном сезоне 2021-2022 турпоток на курорт "Эльбрус" превысил 356 тысяч человек, это на 28 процентов больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20221111/elbrus-1830723773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Эльбрус, туристы, куда поехать, куда поехать в выходные, Сноуборд
Названа дата открытия горнолыжного сезона на Эльбрусе
Сезон катания на горных лыжах на Эльбрусе откроется 19 ноября