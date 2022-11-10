https://ria.ru/20221110/uzbekistan-1830461467.html
В Узбекистане появится Tax Free для туристов
В Узбекистане появится Tax Free для туристов - РИА Новости, 10.11.2022
В Узбекистане появится Tax Free для туристов
Систему Tax Free для туристов введут в аэропортах пяти городов Узбекистана, сообщает в четверг пресс-служба государственного налогового комитета (ГНК) страны. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:29
2022-11-10T13:29
2022-11-10T13:29
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — РИА Новости. Систему Tax Free для туристов введут в аэропортах пяти городов Узбекистана, сообщает в четверг пресс-служба государственного налогового комитета (ГНК) страны."С 1 января 2023 года в порядке эксперимента вводится система Tax Free по возврату иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане", — говорится в Telegram-канале ГНК.По данным ведомства, туристы смогут оформить возврат НДС в течение трех месяцев со дня покупки при выезде с территории Узбекистана через международные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча, обратившись к оператору системы в здании аэровокзала.Уточняется, что общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не меньше миллиона сумов (около 5500 рублей). "По итогам эксперимента с 2024 года пункты оформления возврата НДС будут поэтапно внедрены во всех международных аэропортах и вокзалах, а также пограничных пунктах пропуска Узбекистана", — добавляют в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Узбекистане появится Tax Free для туристов
В пяти аэропортах Узбекистана с 2023 года поэтапно введут Tax Free для туристов