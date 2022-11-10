Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане появится Tax Free для туристов - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221110/uzbekistan-1830461467.html
В Узбекистане появится Tax Free для туристов
В Узбекистане появится Tax Free для туристов - РИА Новости, 10.11.2022
В Узбекистане появится Tax Free для туристов
Систему Tax Free для туристов введут в аэропортах пяти городов Узбекистана, сообщает в четверг пресс-служба государственного налогового комитета (ГНК) страны. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:29
2022-11-10T13:29
туризм
шавкат мирзиеев
узбекистан
ташкент
самарканд
ндс
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152794/56/1527945669_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_47d0005f29d3e02a09f2377229ea1a15.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноя — РИА Новости. Систему Tax Free для туристов введут в аэропортах пяти городов Узбекистана, сообщает в четверг пресс-служба государственного налогового комитета (ГНК) страны."С 1 января 2023 года в порядке эксперимента вводится система Tax Free по возврату иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане", — говорится в Telegram-канале ГНК.По данным ведомства, туристы смогут оформить возврат НДС в течение трех месяцев со дня покупки при выезде с территории Узбекистана через международные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча, обратившись к оператору системы в здании аэровокзала.Уточняется, что общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не меньше миллиона сумов (около 5500 рублей). "По итогам эксперимента с 2024 года пункты оформления возврата НДС будут поэтапно внедрены во всех международных аэропортах и вокзалах, а также пограничных пунктах пропуска Узбекистана", — добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20221109/egipet-1830163153.html
узбекистан
ташкент
самарканд
бухара
фергана
ургенч
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152794/56/1527945669_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_bc776b1f83df8e7b3520ca87a321054c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шавкат мирзиеев, узбекистан, ташкент, самарканд, ндс, новости - туризм, туризм, туристы, аэропорты, бухара, фергана, ургенч
Туризм, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Ташкент, Самарканд, НДС, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэропорты, Бухара, Фергана, Ургенч
13:29 10.11.2022
 
В Узбекистане появится Tax Free для туристов

В пяти аэропортах Узбекистана с 2023 года поэтапно введут Tax Free для туристов

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкСимволика одного из операторов системы tax free в торговом центре
Символика одного из операторов системы tax free в торговом центре - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 10 ноя — РИА Новости. Систему Tax Free для туристов введут в аэропортах пяти городов Узбекистана, сообщает в четверг пресс-служба государственного налогового комитета (ГНК) страны.
"С 1 января 2023 года в порядке эксперимента вводится система Tax Free по возврату иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане", — говорится в Telegram-канале ГНК.
По данным ведомства, туристы смогут оформить возврат НДС в течение трех месяцев со дня покупки при выезде с территории Узбекистана через международные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча, обратившись к оператору системы в здании аэровокзала.
Уточняется, что общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не меньше миллиона сумов (около 5500 рублей).
"По итогам эксперимента с 2024 года пункты оформления возврата НДС будут поэтапно внедрены во всех международных аэропортах и вокзалах, а также пограничных пунктах пропуска Узбекистана", — добавляют в пресс-службе.
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 11:41Туризм
В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов
 
ТуризмШавкат МирзиеевУзбекистанТашкентСамаркандНДСНовости - ТуризмТуризмтуристыАэропортыБухараФерганаУргенч
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала