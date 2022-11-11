https://ria.ru/20221111/oae-1830431839.html

В ОАЭ планируют запустить летающие такси из аэропортов

В ОАЭ планируют запустить летающие такси из аэропортов - РИА Новости, 11.11.2022

В ОАЭ планируют запустить летающие такси из аэропортов

Аэропорты в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби планируют запустить электрические такси с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки людей и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T04:34

2022-11-11T04:34

2022-11-11T13:49

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ДОХА, 11 ноя — РИА Новости. Аэропорты в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби планируют запустить электрические такси с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки людей и грузов, сообщает управление аэровокзалов в Twitter."Аэропорты и французская компания Groupe ADP будут участвовать в совместном планировании, проектировании, разработке и эксплуатации наземной инфраструктуры для электрических такси Advanced Air Mobility в Абу-Даби", — говорится в публикации.Как отмечает управление, в скором будущем пассажиры смогут прилететь в международный аэропорт эмирата и затем вернуться домой на летающем электрическом такси.Ранее власти ОАЭ представили на международной технологической выставке Gitex Global в Дубае летающие мотоциклы, производство которых компания Aerwins и ее партнер из Абу-Даби планируют начать в следующем году.

https://ria.ru/20221108/oae-1830027319.html

абу-даби

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Ольга Кабанова

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