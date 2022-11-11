https://ria.ru/20221111/oae-1830431839.html
В ОАЭ планируют запустить летающие такси из аэропортов
В ОАЭ планируют запустить летающие такси из аэропортов - РИА Новости, 11.11.2022
В ОАЭ планируют запустить летающие такси из аэропортов
Аэропорты в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби планируют запустить электрические такси с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки людей и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T04:34
2022-11-11T04:34
2022-11-11T13:49
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ДОХА, 11 ноя — РИА Новости. Аэропорты в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби планируют запустить электрические такси с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки людей и грузов, сообщает управление аэровокзалов в Twitter."Аэропорты и французская компания Groupe ADP будут участвовать в совместном планировании, проектировании, разработке и эксплуатации наземной инфраструктуры для электрических такси Advanced Air Mobility в Абу-Даби", — говорится в публикации.Как отмечает управление, в скором будущем пассажиры смогут прилететь в международный аэропорт эмирата и затем вернуться домой на летающем электрическом такси.Ранее власти ОАЭ представили на международной технологической выставке Gitex Global в Дубае летающие мотоциклы, производство которых компания Aerwins и ее партнер из Абу-Даби планируют начать в следующем году.
https://ria.ru/20221108/oae-1830027319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, абу-даби, оаэ, такси, новости - туризм, туризм, туристы, аэропорт, в мире
Туризм, Технологии, Абу-Даби, ОАЭ, Такси, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэропорт, В мире
04:34 11.11.2022 (обновлено: 13:49 11.11.2022)
В ОАЭ планируют запустить летающие такси из аэропортов
Аэропорты в Абу-Даби планируют запустить летающие такси для перевозки людей и грузов