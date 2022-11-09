https://ria.ru/20221109/egipet-1830163153.html

В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов

В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов - РИА Новости, 09.11.2022

В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов

В Египте заработала система Tax Free для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:41

2022-11-09T11:41

2022-11-09T11:41

туризм

новости - туризм

египет

шарм-эш-шейх

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэропорт

ндс

туризм

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Египте заработала система Tax Free для иностранных туристов, сообщает АТОР.Пока что вернуть НДС можно только в одном аэропорту — в Шарм-эш-Шейхе. Путешественники получат налог на добавленную стоимость со своих покупок, если срок их пребывания в стране не превышает трех месяцев, а сумма трат составляет не менее 1500 египетских фунтов (3700 рублей).О том, подключен магазин к системе или нет, проинформирует стикер на входе или объявление на кассе. Чтобы получить НДС, в аэропорту нужно предъявить паспорт, квитанцию и купленную вещь в нераспечатанной упаковке, напоминают в ассоциации.Однако, по словам экспертов, вернуть Tax Free смогут не все россияне — только те, у кого есть банковская карта, выпущенная за рубежом.Официально возможность получить НДС с покупок была в Египте и раньше, но иностранцы ей практически не пользовались — из-за сложной схемы.

https://ria.ru/20221109/egipet-1829926415.html

египет

шарм-эш-шейх

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, ассоциация туроператоров россии (атор), аэропорт, ндс, туризм, туристы