https://ria.ru/20221109/egipet-1830163153.html
В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов
В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов - РИА Новости, 09.11.2022
В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов
В Египте заработала система Tax Free для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:41
2022-11-09T11:41
2022-11-09T11:41
туризм
новости - туризм
египет
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Египте заработала система Tax Free для иностранных туристов, сообщает АТОР.Пока что вернуть НДС можно только в одном аэропорту — в Шарм-эш-Шейхе. Путешественники получат налог на добавленную стоимость со своих покупок, если срок их пребывания в стране не превышает трех месяцев, а сумма трат составляет не менее 1500 египетских фунтов (3700 рублей).О том, подключен магазин к системе или нет, проинформирует стикер на входе или объявление на кассе. Чтобы получить НДС, в аэропорту нужно предъявить паспорт, квитанцию и купленную вещь в нераспечатанной упаковке, напоминают в ассоциации.Однако, по словам экспертов, вернуть Tax Free смогут не все россияне — только те, у кого есть банковская карта, выпущенная за рубежом.Официально возможность получить НДС с покупок была в Египте и раньше, но иностранцы ей практически не пользовались — из-за сложной схемы.
https://ria.ru/20221109/egipet-1829926415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, ассоциация туроператоров россии (атор), аэропорт, ндс, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Шарм-эш-Шейх, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэропорт, НДС, Туризм, туристы
В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов
В аэропорту Шарм-эш-Шейха заработала система Tax Free для иностранных туристов