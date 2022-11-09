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В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221109/egipet-1830163153.html
В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов
В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов - РИА Новости, 09.11.2022
В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов
В Египте заработала система Tax Free для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:41
2022-11-09T11:41
туризм
новости - туризм
египет
шарм-эш-шейх
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэропорт
ндс
туризм
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Египте заработала система Tax Free для иностранных туристов, сообщает АТОР.Пока что вернуть НДС можно только в одном аэропорту — в Шарм-эш-Шейхе. Путешественники получат налог на добавленную стоимость со своих покупок, если срок их пребывания в стране не превышает трех месяцев, а сумма трат составляет не менее 1500 египетских фунтов (3700 рублей).О том, подключен магазин к системе или нет, проинформирует стикер на входе или объявление на кассе. Чтобы получить НДС, в аэропорту нужно предъявить паспорт, квитанцию и купленную вещь в нераспечатанной упаковке, напоминают в ассоциации.Однако, по словам экспертов, вернуть Tax Free смогут не все россияне — только те, у кого есть банковская карта, выпущенная за рубежом.Официально возможность получить НДС с покупок была в Египте и раньше, но иностранцы ей практически не пользовались — из-за сложной схемы.
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египет
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новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, ассоциация туроператоров россии (атор), аэропорт, ндс, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Шарм-эш-Шейх, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэропорт, НДС, Туризм, туристы
11:41 09.11.2022
 
В Египте запустили Tax Free для иностранных туристов

В аэропорту Шарм-эш-Шейха заработала система Tax Free для иностранных туристов

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в медиабанкТуристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Египте заработала система Tax Free для иностранных туристов, сообщает АТОР.
Пока что вернуть НДС можно только в одном аэропорту — в Шарм-эш-Шейхе. Путешественники получат налог на добавленную стоимость со своих покупок, если срок их пребывания в стране не превышает трех месяцев, а сумма трат составляет не менее 1500 египетских фунтов (3700 рублей).
О том, подключен магазин к системе или нет, проинформирует стикер на входе или объявление на кассе. Чтобы получить НДС, в аэропорту нужно предъявить паспорт, квитанцию и купленную вещь в нераспечатанной упаковке, напоминают в ассоциации.
Однако, по словам экспертов, вернуть Tax Free смогут не все россияне — только те, у кого есть банковская карта, выпущенная за рубежом.
Официально возможность получить НДС с покупок была в Египте и раньше, но иностранцы ей практически не пользовались — из-за сложной схемы.
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ТуризмНовости - ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхАссоциация туроператоров России (АТОР)АэропортНДСТуризмтуристы
 
 
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