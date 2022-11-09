16:18 09.11.2022 (обновлено: 16:46 09.11.2022)
В аэропорту Флориды нашли пистолет, спрятанный в курице
Служба безопасности в аэропорту США нашла в багаже пистолет, спрятанный в курице
© Фото : Transportation Security AdministrationПистолет, спрятанный в тушке курицы, который был обнаружен в международном аэропорту Форт-Лодердейл
© Фото : Transportation Security Administration
Пистолет, спрятанный в тушке курицы, который был обнаружен в международном аэропорту Форт-Лодердейл
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропорта во Флориде обнаружили при досмотре багажа пистолет, спрятанный в тушке курицы.
Об инциденте сообщила государственная Администрация транспортной безопасности.
"Не хотелось бы вас разочаровывать, но засовывать огнестрельное оружие в птицу — это просто пустая трата времени.", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Отмечается, что оружие нашли в международном аэропорту Форт-Лодердейл. При этом в ведомстве не уточнили, кто именно перевозил таким образом пистолет, и последовали ли аресты подозреваемых.