https://ria.ru/20221109/ssha-1830234995.html

В аэропорту Флориды нашли пистолет, спрятанный в курице

В аэропорту Флориды нашли пистолет, спрятанный в курице - РИА Новости, 09.11.2022

В аэропорту Флориды нашли пистолет, спрятанный в курице

Сотрудники службы безопасности аэропорта во Флориде обнаружили при досмотре багажа пистолет, спрятанный в тушке курицы. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:18

2022-11-09T16:18

2022-11-09T16:46

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропорта во Флориде обнаружили при досмотре багажа пистолет, спрятанный в тушке курицы.Об инциденте сообщила государственная Администрация транспортной безопасности.Отмечается, что оружие нашли в международном аэропорту Форт-Лодердейл. При этом в ведомстве не уточнили, кто именно перевозил таким образом пистолет, и последовали ли аресты подозреваемых.

https://ria.ru/20221108/moshennichestvo-1829928708.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

флорида, аэропорт, оружие, новости - туризм, туризм