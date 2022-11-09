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В аэропорту Флориды нашли пистолет, спрятанный в курице - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
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В аэропорту Флориды нашли пистолет, спрятанный в курице
В аэропорту Флориды нашли пистолет, спрятанный в курице - РИА Новости, 09.11.2022
В аэропорту Флориды нашли пистолет, спрятанный в курице
Сотрудники службы безопасности аэропорта во Флориде обнаружили при досмотре багажа пистолет, спрятанный в тушке курицы. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:18
2022-11-09T16:46
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флорида
аэропорт
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропорта во Флориде обнаружили при досмотре багажа пистолет, спрятанный в тушке курицы.Об инциденте сообщила государственная Администрация транспортной безопасности.Отмечается, что оружие нашли в международном аэропорту Форт-Лодердейл. При этом в ведомстве не уточнили, кто именно перевозил таким образом пистолет, и последовали ли аресты подозреваемых.
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флорида, аэропорт, оружие, новости - туризм, туризм
Туризм, Флорида, Аэропорт, Оружие, Новости - Туризм, Туризм
16:18 09.11.2022 (обновлено: 16:46 09.11.2022)
 
В аэропорту Флориды нашли пистолет, спрятанный в курице

Служба безопасности в аэропорту США нашла в багаже пистолет, спрятанный в курице

© Фото : Transportation Security AdministrationПистолет, спрятанный в тушке курицы, который был обнаружен в международном аэропорту Форт-Лодердейл
Пистолет, спрятанный в тушке курицы, который был обнаружен в международном аэропорту Форт-Лодердейл - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Transportation Security Administration
Пистолет, спрятанный в тушке курицы, который был обнаружен в международном аэропорту Форт-Лодердейл
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропорта во Флориде обнаружили при досмотре багажа пистолет, спрятанный в тушке курицы.
Об инциденте сообщила государственная Администрация транспортной безопасности.

"Не хотелось бы вас разочаровывать, но засовывать огнестрельное оружие в птицу — это просто пустая трата времени.", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что оружие нашли в международном аэропорту Форт-Лодердейл. При этом в ведомстве не уточнили, кто именно перевозил таким образом пистолет, и последовали ли аресты подозреваемых.
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