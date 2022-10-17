https://ria.ru/20221017/peskov-1823949409.html

Биография Дмитрия Пескова

Биография Дмитрия Пескова - РИА Новости, 17.10.2022

Биография Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков родился 17 октября 1967 года в Москве. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T02:02

2022-10-17T02:02

2022-10-17T02:02

справки

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823952856_0:66:2957:1729_1920x0_80_0_0_21865244a54816e3d63de778608d871a.jpg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков родился 17 октября 1967 года в Москве.В 1989 году окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик".В 1989 году Дмитрий Песков поступил на работу в МИД СССР.В 1990-1994 годах занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции в Анкаре.В 1994-1996 годах работал в МИДе России.В 1996-2000 годах занимал должности второго, первого секретаря посольства России в Турции в Анкаре.С 2000 года Песков занимал посты начальника отдела по связям со СМИ, заместителя, первого заместителя начальника управления пресс-службы президента Российской Федерации, заместителя пресс-секретаря президента РФ.В 2004-2008 годах – первый заместитель пресс-секретаря президента РФ.25 апреля 2008 года Песков был назначен пресс-секретарем председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации.22 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Песков был назначен заместителем главы администрации президента РФ – пресс-секретарем президента Российской Федерации. 13 июня 2018 года был переназначен на этот пост. Председатель попечительского совета Российской шахматной федерации.Председатель медиасовета Русского географического общества.Член президиума Российского совета по международным делам.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).Награжден орденом Дружбы (2003) и орденом Почета (2007). Имеет награды зарубежных стран: киргизский орден "Манас" III степени (2017), монгольский Орден Полярной звезды (2021), является командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2017), Песков владеет английским, турецким и арабским языками. Дмитрий Песков женат третьим браком на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. Пара воспитывает общую дочь. У Пескова также есть три сына и дочь от предыдущих браков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, дмитрий песков (спецпредставитель президента), москва