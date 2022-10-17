Рейтинг@Mail.ru
Биография Дмитрия Пескова - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/peskov-1823949409.html
Биография Дмитрия Пескова
Биография Дмитрия Пескова - РИА Новости, 17.10.2022
Биография Дмитрия Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков родился 17 октября 1967 года в Москве. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T02:02
2022-10-17T02:02
справки
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823952856_0:66:2957:1729_1920x0_80_0_0_21865244a54816e3d63de778608d871a.jpg
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков родился 17 октября 1967 года в Москве.В 1989 году окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик".В 1989 году Дмитрий Песков поступил на работу в МИД СССР.В 1990-1994 годах занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции в Анкаре.В 1994-1996 годах работал в МИДе России.В 1996-2000 годах занимал должности второго, первого секретаря посольства России в Турции в Анкаре.С 2000 года Песков занимал посты начальника отдела по связям со СМИ, заместителя, первого заместителя начальника управления пресс-службы президента Российской Федерации, заместителя пресс-секретаря президента РФ.В 2004-2008 годах – первый заместитель пресс-секретаря президента РФ.25 апреля 2008 года Песков был назначен пресс-секретарем председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации.22 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Песков был назначен заместителем главы администрации президента РФ – пресс-секретарем президента Российской Федерации. 13 июня 2018 года был переназначен на этот пост. Председатель попечительского совета Российской шахматной федерации.Председатель медиасовета Русского географического общества.Член президиума Российского совета по международным делам.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).Награжден орденом Дружбы (2003) и орденом Почета (2007). Имеет награды зарубежных стран: киргизский орден "Манас" III степени (2017), монгольский Орден Полярной звезды (2021), является командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2017), Песков владеет английским, турецким и арабским языками. Дмитрий Песков женат третьим браком на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. Пара воспитывает общую дочь. У Пескова также есть три сына и дочь от предыдущих браков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823952856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50b246bd76ea8b96cbd8be19e6be3aa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, дмитрий песков (спецпредставитель президента), москва
Справки, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Москва
02:02 17.10.2022
 

Биография Дмитрия Пескова

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков родился 17 октября 1967 года в Москве.
В 1989 году окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик".
В 1989 году Дмитрий Песков поступил на работу в МИД СССР.
В 1990-1994 годах занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции в Анкаре.
В 1994-1996 годах работал в МИДе России.
В 1996-2000 годах занимал должности второго, первого секретаря посольства России в Турции в Анкаре.
С 2000 года Песков занимал посты начальника отдела по связям со СМИ, заместителя, первого заместителя начальника управления пресс-службы президента Российской Федерации, заместителя пресс-секретаря президента РФ.
В 2004-2008 годах – первый заместитель пресс-секретаря президента РФ.
25 апреля 2008 года Песков был назначен пресс-секретарем председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации.
22 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Песков был назначен заместителем главы администрации президента РФ – пресс-секретарем президента Российской Федерации.
13 июня 2018 года был переназначен на этот пост.
Председатель попечительского совета Российской шахматной федерации.
Председатель медиасовета Русского географического общества.
Член президиума Российского совета по международным делам.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).
Награжден орденом Дружбы (2003) и орденом Почета (2007).
Имеет награды зарубежных стран: киргизский орден "Манас" III степени (2017), монгольский Орден Полярной звезды (2021), является командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2017),
Песков владеет английским, турецким и арабским языками.
Дмитрий Песков женат третьим браком на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. Пара воспитывает общую дочь. У Пескова также есть три сына и дочь от предыдущих браков.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала