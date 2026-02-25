https://ria.ru/20260225/vstrecha-2076738364.html
В Кремле согласны, что встреча лидеров финализирует сделку по Украине
В Кремле согласны, что встреча лидеров финализирует сделку по Украине - РИА Новости, 25.02.2026
В Кремле согласны, что встреча лидеров финализирует сделку по Украине
В Кремле согласны, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также Владимиру Зеленскому нужна встреча, чтобы финализировать... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:54:00+03:00
2026-02-25T19:54:00+03:00
2026-02-25T19:54:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260224/rossiya-2076478384.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Кремле согласны, что встреча лидеров финализирует сделку по Украине
Песков: Путину, Трампу и Зеленскому нужна встреча для финализации сделки