19:54 25.02.2026
россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Кремле согласны, что встреча лидеров финализирует сделку по Украине

Песков: Путину, Трампу и Зеленскому нужна встреча для финализации сделки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле согласны, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также Владимиру Зеленскому нужна встреча, чтобы финализировать договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Стоит согласиться, что… (им - ред.) стоит встречаться только если финализировать договоренности, или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так", - сказал Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.
Дмитрий Песков
Россия остается открытой для мирного процесса по Украине, заявил Песков
24 февраля, 17:49
 
Россия США Украина Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский
 
 
